Victor Collard, Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue

Comment Bourdieu, un des chercheurs les plus connus et les plus cités au monde, est-il devenu sociologue ? De quelles façons rendre compte de la trajectoire de ce fils de receveur des postes des Basses-Pyrénées devenu professeur au Collège de France et figure phare de la vie intellectuelle ? La question est d’autant plus sensible que l’auteur, avec Jean-Claude Passeron, des Héritiers (1964), est par excellence le théoricien du système scolaire comme mode de reproduction des élites.

Par-delà les discours de Bourdieu lui-même, transfuge de classe revendiqué, cette enquête s’appuie sur des entretiens ainsi que sur de nombreuses archives encore inexploitées pour reconstituer le parcours, les apprentissages, les rencontres et les choix de cet intellectuel de première génération. En retraçant ses années sur les bancs de l’école jusqu’à sa conversion à la sociologie lors de son service militaire et la publication de ses premiers travaux majeurs, cette analyse qui nécessite une reconstitution de l’état de la philosophie et de la sociologie au milieu du XXe siècle, est aussi une plongée dans la société française entre Seconde Guerre mondiale et Guerre d’indépendance algérienne.

Lire un extrait et parcourir la Table des matières…