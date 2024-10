Chantal Massol (dir.), L'Imaginaire des genres

Sous la direction de Chantal Masson, avec la collaboration de Véronique Cnockaret et Denis Mellier.

Cet ouvrage vise à mettre en lumière le rôle, sans doute sous-estimé, de l'imaginaire dans les processus de constitution et de réception des genres. Omniprésent, sous toutes ses formes, dans leur représentation et dans celle de leur relation, il assure, comme cela ressort des études ici réunies, une triple fonction : modélisatrice, axiologique, créatrice. Il investit les dynamiques génériques - aussi bien qu'inter, ou trans-génériques - et médiatise les relations d'intermédialité. Il est, de fait, pluriel, et ce sont très souvent des interférences, des hybridations ou des conflits d'imaginaires que l'on observe dans la pratique (voire le refus) des genres. Dans cette perspective, ces derniers sont approchés dans leur existence effective, leur mobilité permanente, leur historicité.

Table des matières

INTRODUCTION

Genres, généricité : l'imaginaire à l'œuvre (Chantal Massol)

IMAGINAIRES DES GENRES ET PROCESSUS CREATEURS

Défense de l'imaginaire générique : essai d'approche interdiscursive des récits viatiques du XVIIe siècle (Madeleine Savart)

Le récit d'anticipation scientifique, un genre imaginaire ? (Christèle Couleau)

Brouillages énonciatifs et imaginaires de l'hybridité dans le roman français des années 1860 (Daniel Long)

"The diamond-pattern of art and the muscles of sinuous memory". Images et imaginaires de l'écriture de soi chez Nabokov (Agathe Salha)

VALEURS ET NORMES IMAGINAIRES

Imaginaire du genre et culture académique. Les débats sur le "genre romantique" à l'Académie de Rouen en 1824 (François Vanoosthuyse)

L'imaginaire des genres médiatiques au XIXe siècle (Corinne Saminadayar-Perrin)

Subdiviser le genre romanesque : construction du "roman féminin" dans le discours de la critique littéraire québécoise des années 1960 (Jérémi Perrault)

Engager les imaginaires : littératures de genre et affirmation de la posture auctoriale dans l'oeuvre de Françoise d'Eaubonne (Aurore Turbiau)

D'un imaginaire dégénérique (A partir de l'oeuvre de Marcel Moreau) (Corentin Lahouste)

L'imaginaire de la poésie au prisme de la traduction. Les métadiscours traductoriaux des versions françaises de "L'Infini" (1844-2018) (Pascale Roux)

IMAGINAIRES INTERMEDIAUX ET GENERICITE

Genres littéraires et imaginaire des arts au XIXe siècle (Delphine Gleizes)

Vers un imaginaire iconographique des genres littéraires. L'exemple de l'illustration des Oeuvres complètes de Victor Hugo dans l'Edition Nationale (Camille Page)

Victor Segalen, matières et formes (Adrien Cavallaro)

Généricité et imaginaire scénaristiques (Gabrielle Tremblay)

Ouvrage publié avec le soutien de l'université de Poitiers et de l'UMR Litt&Arts de l'université Grenoble Alpes.