A. Arjakovsky, J-B. Arnaud, P. Marsollier, L-M. Piron, O. Verluca (dir.), Révéler la politique

Dans la foulée du Synode sur la jeunesse, le pape François a invité les jeunes à « persévérer sur le chemin des rêves », à ne pas regarder la vie « à partir d’un balcon », à bondir vers le monde avec « leur pied agile ». L'engagement social et politique est un trait spécifique des jeunes d’aujourd’hui : leur désir profond d’apporter au bien commun et leur rêve de fraternité leur donnent un sens de la responsabilité. Il est essentiel aujourd’hui de leur proposer une science et une sagesse, où le respect de tout être humain, la recherche du bien commun et de l’amitié sociale, la « charité politique » suscitent et éclairent leur liberté, pour cheminer à leur manière.



D’un côté, il y a le développement du subjectivisme et du relativisme qui fait que chacun tend à se poser comme unique référence et à considérer que ce qu’il pense a le caractère de la vérité ; de l’autre, on ne peut nier les difficultés de l’Église à rendre raison de ses positions doctrinales et éthiques au sein de la société contemporaine. Il y a un grand besoin d’écoute et de dialogue, d’une approche critique fraternelle et, à terme, d’une proposition renouvelée de la science politique et morale.



L’Enseignement catholique et le Collège des Bernardins ont conçu un projet de recherche-formation, dessiné par cet ouvrage. Ils espèrent ainsi esquisser les contours d’une « science » morale et politique, et surtout aider les enseignants et les éducateurs à accompagner dans sa formation la jeunesse « au pied agile », au service de tous.