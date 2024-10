David Rousset, L'Univers concentrationnaire

Préface inédite de Annette Wieviorka

« Le bref essai de David Rousset est en rupture avec tous les autres témoignages, fussent-ils ceux de militants politiques attentifs au système des camps. Son titre d’abord, avec l’invention de l’adjectif “concentrationnaire” qui deviendra un substantif. Il permet de distinguer les camps qui font système, différents d’autres camps comme ceux de prisonniers de guerre, de réfugiés ou d’internement et l’idée qu’ils forment un “univers à part, totalement clos, étrange royaume d’une fatalité singulière”.

De cet univers, David Rousset offre un tableau saisissant, combinant la puissance de l’analyse à la beauté et la violence de la langue. »

Annette Wieviorka



Résistant et déporté, David Rousset écrivit dès son retour L’Univers concentrationnaire. Publié en 1946, son livre reçoit le prix Renaudot. Cet ouvrage fondamental rejoint en 1965, comme Le Convoi du 24 janvier de Charlotte Delbo, le catalogue des Éditions de Minuit qui avaient publié La Nuit d’Elie Wiesel en 1958.

Vers la table des matières…