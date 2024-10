Cahiers Voltaire, n° 22

Ce 22e numéro s’ouvre par un hommage à Andrew Brown (1946-2023), cheville ouvrière des Cahiers Voltaire depuis leur création en 2001.

Il se poursuit avec des études qui traitent d’objets divers. Quelle idée du public informe la démarche d’auteur de Voltaire ? Quels liens est-il possible d’établir entre la production théâtrale de Voltaire et l’actualité politique ? Qu’en est-il exactement des éditions de Candide en 1759 ? De quelle manière Voltaire appréhende-t-il la compassion ? Que narra Mme Du Bocage de sa visite à Ferney en 1758 ? Faut-il imputer à Lavisse et aux fameux manuels du même nom une durable image de Voltaire ? Quel est ce Candide romand qui trouva naissance sous la plume de Jacques Chessex ?

Ce 22e numéro présente aussi une correspondance inédite entre Voltaire et Louise-Bernarde Bertier de Sauvigny ainsi qu’une nouvelle livraison de l’enquête Candide qui porte sur les années 1760 (Petites réflexions sur la comédies des Philosophes par « Candide le cadet »), 1768 (L’Homme aux quarante écus) et 2022 (Dov Alfon dans Libération ; « Pap’Ndiaye, Candide au gouvernement »).

Ce sont enfin les actualités voltairiennes : manuscrits en vente en 2022, bibliographie, comptes rendus de thèses et d’HDR et comptes rendus d’ouvrages.

—

Sommaire

Hommage à Andrew Brown

Études

Sophie Marchand, Voltaire et la pensée du public de théâtre

Stéphanie Géhanne Gavoty, Politique de Voltaire : autour des Guèbres

François Bessire, « Je vous plais et me complais en vous parlant longuement de cet homme fameux ». Anne-Marie Du Bocage aux Délices en juin 1758

Silvio Corsini, Du nouveau sur l’origine des éditions de Candide publiées en 1759

Debora Sicco, Voltaire, un philosophe compatissant ?

Loïc Dechambenoit, Le Voltaire du Lavisse

François Jacob, Candide romand. Voltaire rêvé par Jacques Chessex

Textes

Ulla Kölving, Voltaire, Durey de Morsan et Louise-Bernarde Bertier de Sauvigny : un complément pour la correspondance de Voltaire

Enquêtes

Sur la réception de Candide (XXI). Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty. Contributions de Magali Fourgnaud et de Stéphanie Géhanne Gavoty

Actualités

Manuscrits en vente en 2022 (Flávio Borda d’Água, Ulla Kölving, Andrew Brown)

Bibliographie voltairienne 2022 (Ulla Kölving)

Thèses. Rubrique coordonnée par Nicolas Morel ; contributions de Dimitri Albanèse, de Loïc Dechambenoit

Comptes rendus. Rubrique coordonnée par Alain Sandrier ; contributions de Jean-Christophe Igalens, Alain Sager, Alain Sandrier et Jürgen Siess.