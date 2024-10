Bell hooks, Sororité. Guérir des blessures psychiques infligées par la domination

Traduction de Pauline Tardieu-Collinet, Louise Cabannes, Leslie Talaga

Ce livre de bell hooks s'attache aux répercussions du racisme, du sexisme et de l'exploitation de classe sur la santé mentale des femmes noires. Mais contrairement à un simple ouvrage de développement personnel, celui-ci ne vise pas seulement à s'en sortir : pour bell hooks, la guérison de soi se manifestera par un mouvement social et politique.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La couleur de la guérison", par Michelle Zancarini-Fournel (en ligne le 1 octobre 2024).

« bell hooks » est le pseudonyme de Gloria Jean Watkins (1952-2021), écrit volontairement en minuscules et choisi pour signer son premier recueil de poèmes en 1978 en hommage à son arrière-grand-mère, Bell Blair Hooks, et à ses ancêtres amérindiens. Son dernier livre traduit en français sous le titre plus contemporain de Sororité correpond à Sisters of the Yam: Black Women and Self-recovery, paru en 1993. L’entretien qui le suit, réalisé en juin 2004 entre bell hooks et l’éditrice Jill Petty, a l’intérêt majeur de rappeler le contexte de la première publication dans une petite maison d’édition : à un moment où sortaient des livres de fiction destinés aux femmes noires, qui insistaient sur les traumatismes qu’elles subissaient. Face aux viols, incestes, violences domestiques et agressions racistes, bell hooks propose une méthode d’auto-guérison qui en passe aussi par l’action politique collective.