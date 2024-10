Izabela Wagner, Zygmunt Bauman. Une biographie

Izabela Wagner signe la première biographie de la vie et de l'œuvre de Zygmunt Bauman, auteur d'une œuvre intellectuelle majeure longtemps restée méconnue du public français. Sa pensée, multiforme, déborde les segmentations académiques, relevant à la fois de la sociologie et de la philosophie.Né en 1925 en Pologne dans une famille juive et pauvre, Bauman est contraint de se réfugier en URSS en 1939 pour fuir le nazisme. Engagé dans l'armée polonaise exilée, il devient capitaine dans l'armée polonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout en reprenant des études de sociologie à l'Académie de sciences sociales de Varsovie. Devenu membre du Parti ouvrier unifié polonais, communiste, il est évincé à la fois de l'université et du parti en 1968, dans un contexte d'antisémitisme extrême. Réfugié d'abord en Israël, il s'établit à Leeds, au Royaume-Uni, en 1971, ville qu'il ne quittera plus.Izabela Wagner montre comment la double expérience d'exil a forgé les travaux de Bauman. Connu pour sa critique de la modernité et le concept de " modernité liquide ", celui dont la pensée rencontra un succès international en 1991, alors que se terminait sa carrière universitaire, méritait une biographie d'envergure.