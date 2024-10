Hong Khanh Dang (dir.), Variations francophones. Vers une Francophonie renouvelée

La Francophonie, comme les autres organisations internationales, doit faire face à de nouveaux enjeux dans un contexte international caractérisé par des crises

multiples et complexes. Comment peut-elle se redéfinir, voire se réinventer ? Dans quelle mesure les questions de changement et d’adaptation ont-elles été saisies par la Francophonie et les francophonies ?

Ce manuel met l’accent sur les changements et les adaptations de la Francophonie et des francophonies au fil de l’histoire. L’aventure historique francophone et les évolutions multiples au sein de la Francophonie sont

analysées en tenant compte des changements intervenus dans le contexte international, régional, national et local, faisant émerger son adaptation aux changements, sa place et son rôle dans l’espace mondial. Cet ouvrage se veut un approfondissement indispensable aux deux tomes du manuel Francophonie et mondialisation publiés il y a plus de dix ans par l’Institut international pour la

Francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Les contributeurs de ce manuel sont principalement des enseignants-chercheurs intervenant dans les parcours « Francophonie » du Master Relations internationales de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Ce manuel est dirigé par Hong Khanh Dang, Docteure en Science politique, Directrice adjointe chargée de la recherche à l’Institut international pour la Francophonie.

Il a bénéficié du soutien de Manuel Jobert, Vice-Président

chargé de l’Europe, des relations internationales et de la Francophonie et Directeur de l’Institut international pour la Francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

TABLE DES MATIÈRES :



Introduction – Études de la Francophonie et des francophonies au xxie siècle (Hong Khanh Dang, Frédéric Ramel)

Partie I : Penser les francophonies

Chapitre 1 – Francophonie, entre débats politiques et concept scientifique (Christophe Traisnel)

Chapitre 2 – Francophonies comparées (Christophe Traisnel)

Chapitre 3 – Francophonie et théories des relations internationales (Jean-François Payette)

Partie II : L’évolution historique et institutionnelle de la Francophonie

Chapitre 1 – Histoire de la Francophonie multilatérale

(Frédéric Turpin, Aymeric Durez)

Chapitre 2 – La Francophonie institutionnelle : entre idées, institutions et intérêts (Christel Dior Tamegui)

Chapitre 3 – Le « francophone » en contexte impérial (Marc Chevrier)

Chapitre 4 – Francophonie et panafricanisme (Ayrton Aubry)

Partie III : Enjeux culturels et politiques francophones

Chapitre 1 – Cultures, identités et religions dans l’espace francophone (Leila Rezk)

Chapitre 2 – Les crises internationales et la francophonie politique. Perspectives historiques (François David)

Chapitre 3 – Stratégies d’influence de la Francophonie (Benjamin Boutin)

Partie IV : La Francophonie dans les dynamiques mondiales

Chapitre 1 – La Francophonie économique (Boniface Bounoung Fouda)

Chapitre 2 – Défis numériques et stratégies francophones (Philippe Awono Eyebe)

Chapitre 3 – Dynamiques paradoxales des « francophonies africaines » (Christel Dior Tamegui)

L’Afrique, l’avenir de la F/francophonie ? (Ousmanou Nwatchock A Birema)

Chapitre 4 – La Francophonie : une affaire de coeur, une entreprise de raison, une voie d’avenir ? (Jean Tardif)

Conclusion – Les francophonies dans l’ordre du monde (Marc Chevrier)