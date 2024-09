Rencontre annuelle de l'Association canadienne des études francophones du XIXe siècle: propositions d'ateliers ou de séances

La prochaine rencontre de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX) aura lieu du 27 au 30 mai 2025, et se tiendra en personne, au Collège militaire royal du Canada (CMR, Kingston, ON, Canada) siège actuel de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) dont le colloque annuel aura lieu au même moment.

Nous vous invitons chaleureusement et dès à présent à envoyer des propositions d’atelier ou de séance (250 mots) à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com) avant le lundi 7 octobre 2024.

Toute proposition de sujet pour un atelier ou une séance touchant à la culture, la langue et/ou la littérature du dix-neuvième siècle (pris au sens large) du monde francophone sera prise en considération.

Des propositions d’ateliers complets (comprenant plusieurs propositions de communication de 20 minutes) sont aussi les bienvenues.

Des propositions d’ateliers conjoints avec l’APFUCC (dont le sujet n’est pas restreint au dix-neuvième siècle) sont également encouragées étant donné la proximité rapprochée de nos deux associations.

La liste des ateliers retenus et l’appel à communications seront diffusés à la mi-octobre.