Bourses de Doctorat à l'Université de Virginie (2025-2026)

Bourses de Doctorat 2025-2026

Programme d’études de français à l’Université de Virginie

Charlottesville, VA Etats-Unis

Date limite pour la soumission des candidatures : 15 janvier 2025

Les membres du département de langue et littérature françaises de l’Université de Virginie croient fermement qu'une manière décisive de résister aux fanatismes est d’engager un dialogue inclusif, ouvert et multiculturel et d’apprendre et d’enseigner d’autres langues. Aujourd’hui, en tant qu’étudiants, chercheurs et citoyens, nous sommes engagés plus que jamais à travailler pour un monde plus juste et plus tolérant.

Pourquoi faire des études de littérature et de culture françaises et francophones à l’Université de Virginie

Premièrement, faire sa maîtrise et/ou son doctorat d’études françaises aux États-Unis offre des avantages indéniables. À l'ouverture intellectuelle et culturelle que permet cette expérience, s’ajoutent les conditions matérielles exceptionnelles offertes par les universités américaines.

Le désir de changer, de rompre avec des habitudes et de découvrir un autre système de pensée, d'autres approches de la littérature ou des formes de l’histoire culturelle peuvent motiver la démarche, tout autant que la soif culturelle et linguistique, la volonté de parfaire son anglais et l'avidité de découvrir et d'apprendre à connaître et à comprendre la société américaine et ses rapports aux cultures francophones. L'intérêt que revêt une telle expérience réside notamment dans le fait de s'ouvrir l'esprit, d’adopter de nouvelles perspectives; d'avoir accès à certaines ressources plus aisément qu’en France (bibliothèques et médiathèques en libre accès ; disponibilité des professeurs ; interaction avec les autres doctorants). Découvrir la vie d'un campus américain et la vitalité intellectuelle et culturelle qui l'entoure fait aussi partie des aspects positifs.

A l’Université de Virginia, l'approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de la recherche ouvre de nouveaux horizons. Au sein du département de français, les études peuvent s’orienter vers la littérature, l’histoire, l’image ; des liens se créent vers la littérature comparée, le cinéma, la culture visuelle, et des médias, l’anthropologie, la sociologie, l’histoire de l’art, la religion, la philosophie…. Une fois le doctorat acquis, les opportunités de travail sont plus nombreuses car c'est non seulement le marché du travail américain mais aussi toute l'Amérique du Nord et certains pays européens qui reconnaissent le Ph.D.

Les études de M.A. (Master of Arts) et de Ph.D. (Doctor of Philosophy) constituent ce qu’on appelle aux États-Unis les graduate studies, c’est-à-dire les études qui suivent l’obtention du diplôme du premier cycle (B.A. ou B.S.). Les deux diplômes (M.A. et Ph.D.) sont indépendants l’un de l’autre : le programme de M.A. dure 18 mois à 2 ans ; celui de Ph.D. dure 6 ans. Les étudiants français ayant fait une Licence de Lettres ou un Master I peuvent postuler pour les deux programmes. Les étudiants ayant obtenu un Master II postuleront pour le Ph.D. et entreront dans le programme à un niveau plus avancé.

L’aide financière. Les étudiants dans le programme de Ph.D. au département de Français à l’Université de Virginie bénéficient d’une aide financière d’au moins $30,000 pendant les six ans de leur scolarité. Cette aide leur permet de vivre à Charlottesville. Tous les frais d’inscription sont pris en charge par le département. Les boursiers qui réussissent la première année deviennent par la suite assistants (teaching assistants ou TAs) et enseignent 3 heures par semaine. Ces postes sont renouvelables (si les prestations de l’enseignant-étudiant et ses progrès académiques sont jugés adéquats) pendant trois ans. Les boursiers reçoivent également une subvention pendant la première et la cinquième année leur permettant de se consacrer entièrement aux études et à la rédaction de la thèse sans avoir les responsabilités de l’enseignement.

Le calendrier. Le premier semestre commence en Virginie vers le 20 août et les examens semestriels finissent avant Noël ; la dernière séance de cours du semestre a cependant lieu aux alentours du 8 décembre, ce qui permet aux étudiants n’ayant pas d’examens semestriels—ce qui est le cas pour la plupart des étudiants du programme de M.A. et de Ph.D.—de partir s'ils le souhaitent vers la mi-décembre. Le second semestre commence vers le 15 janvier et les examens semestriels finissent en général mi-mai (la dernière séance de cours ayant lieu vers le 5 mai).

Les cours. Les cours sont semestriels et durent à peu près quatorze semaines. Il faut suivre 10 cours pour obtenir le diplôme de M.A. et 14 cours pour obtenir le Ph.D. L’étudiant(e) qui arrive avec une maîtrise de français ou l’équivalent doit suivre 8 cours afin de poursuivre sa thèse en vue de l'obtention du Ph.D. Chaque cours se réunit trois heures par semaine. On suit normalement 3 ou 4 cours par semestre. Chaque cours exige traditionnellement la rédaction d'un ou deux travaux de recherche (de 15 à 20 pages) écrits généralement en français. Mais un étudiant français désireux de parfaire son anglais pourra être vivement encouragé à écrire certains travaux de recherche en anglais. Les cours dans le Department of French sont généralement des séminaires comprenant 6 à 10 étudiants en moyenne. Les attentes des enseignants américains sont assez différentes de celles de leurs homologues français. Pour chaque séance, les lectures sont indiquées et l’on s’attend à ce que chacun participe à la discussion. La collaboration entre enseignants et étudiants est très étroite, ce qui fait que les professeurs sont très disponibles mais aussi, en contrepartie, relativement exigeants quant à l'implication des étudiants en classe et en dehors de la classe (travail personnel de lecture, de réflexion et de rédaction).

Les étudiants du programme de M.A. peuvent suivre 1 des 10 cours obligatoires dans une autre discipline, c’est-à-dire en dehors du Department of French (et les étudiants du programme doctoral 2 des 14 cours). Il n'est pas rare que des étudiants valident des crédits (ou unités de valeurs) dans les départements d’histoire, d’histoire de l’art, d’anglais, ou d'études religieuses.

Les examens. Chaque diplôme est validé par un examen. Pour le diplôme de M.A., c’est l’examen désigné sous le nom de comprehensive examination et qui comprend une heure d’épreuve orale. Les étudiants américains passent cet examen à l’automne ou au printemps de leur deuxième année dans le programme. Pour un étudiant ayant une solide préparation en Lettres en France, il n’est pas impossible de pouvoir passer cet examen à la fin de la première année. Pour le doctorat, l'étudiant doit passer l’examen qu’on appelle qualifying examination qui est préliminaire à la rédaction de la thèse.

La compétence linguistique exigée. Tous les étudiants venant d’un pays non-anglophone doivent passer soit le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) avec un score de 600 (pour l’examen sur papier) soit 250 (pour la forme informatisée) soit le IELT avec un score de 7.0. L'étudiant inscrit en M.A. devra démontrer sa compétence en français aussi bien qu’en anglais (quoique la plupart des cours soient en français dans le Department of French, une partie de l’examen comprehensive est en anglais). Pour le Ph.D. il faut prouver qu’on est capable de lire couramment dans une autre langue étrangère—en plus du français et de l’anglais. Le choix de cette troisième langue se fait généralement en accord avec le directeur ou la directrice de thèse qui évalue la langue la plus pertinente aux recherches du doctorant. Cette épreuve de compétence linguistique se fait le plus souvent sous la forme d’un examen écrit. La thèse proprement dite peut être rédigée en anglais ou en français (au choix du candidat).

La soutenance. Le parcours doctoral s'achève par une soutenance publique de la thèse, comme en France, devant un jury composé de plusieurs professeurs que le doctorant aura préalablement choisis et avec lesquels il aura travaillé en étroite collaboration au cours de la rédaction de la thèse.

Pour plus de renseignements, consultez: http://french.as.virginia.edu et pour déposer un dossier, consultez : http://french.as.virginia.edu/prospective-applicants. Vous pouvez également contacter la directrice des études doctorales : Claire Lyu, FrenchDGS@virginia.edu

L’Université de Virginie, la ville de Charlottesville et ses environs

Première université publique aux Etats-Unis, fondée en 1819 par Thomas Jefferson, l’Université de Virginie est régulièrement classée parmi les plus prestigieuses universités publiques américaines. Connue pour la beauté de son site et la grande valeur historique de son «village académique » idéal, l’Université de Virginie est reconnue par l’UNESCO comme site protégé du Patrimoine mondial. Elue « meilleure ville universitaire » aux Etats-Unis, la ville de Charlottesville et l’Université de Virginie forment une communauté culturelle séduisante et diverse avec son festival de cinéma renommé, sa « scène » musicale vibrante, sa passion pour les livres ainsi que ses richesses culinaires et gastronomiques. Les environs de Charlottesville, au pied des montagnes du Blue Ridge, recèlent un riche terroir de trente-deux vignobles, de nombreuses brasseries et cidreries et une multitude de sentiers et de pistes pour les enthousiastes de randonnée ou de cyclisme.