Ingénieur-e d'étude chargé-e de projets culturels (Aix-Marseille Univ.)

Dans le cadre du projet AMIDEX IRV-Utpictura18, l’université d’Aix-Marseille recrute un ingénieur sur un contrat à durée déterminée de 30 mois, entrée en fonction le 1er février 2025.

Salaire estimé (en fonction de l’ancienneté)

Salaire brut : de 2003 euros à 2378 euros la première année puis de 2175 à 2550 euros pour le reste du contrat.

Salaire net : de 1610 à 1911 euros la première année puis 1750 à 2050 euros pour le reste du contrat

Mission

Faire connaître le projet Utpictura18 auprès des musées, médiathèques et institutions patrimoniales françaises et européennes ainsi que des galeries d’art et fondations ; mettre en œuvre des partenariats visant à promouvoir les collections des institutions partenaires via Utpictura18.

Famille d’activité

Médiation scientifique, culture et communication

Correspondance statutaire

Ingénieur d'étude

Activités principales

Participer au développement d'une politique de médiation scientifique d’Utpictura18 en ayant pour objectif le montage de ces partenariats, en s’appuyant notamment sur les « Galeries » d’Utpictura18 (https://utpictura18.univ-amu.fr/galeries).

Organiser et conduire les opérations de présentation d’Utpictura18 devant des partenaires potentiels, en modulant celles-ci en fonction des partenariats escomptés (publics/privés, français/internationaux, monde du livre/monde de l’art)

Établir et développer des contacts afin de constituer un réseau de partenaires potentiels dans les domaines concernés (musées, médiathèques, marché de l’art), au niveau national et international. Dans ce cadre, gérer le courrier des internautes via la messagerie du site.

Rédiger ou collaborer à la rédaction des articles destinés à faire connaître les projets en cours dans les revues, bulletins, lettres d’information des partenaires sollicités.

Participer à l’encadrement de l’équipe qui mettra en œuvre la production des « Galeries ».

Produire une lettre d’information mensuelle à l’intention de l’équipe.

Animer le compte Instagram d’Utpictura18.

Conditions particulières d’exercice

Variabilité éventuelle des horaires de travail.

Déplacement à prévoir auprès des partenaires sollicités.

Compétences principales

Expérience ou à défaut formation en communication et/ou comme chargé de projet culturel

Environnement et réseaux professionnels : musées, médiathèques, marché de l’art

Culture littéraire et artistique : une formation en histoire de l’art et/ou en muséographie sera bienvenue

Droit de la propriété intellectuelle

Législation sur l'écrit, l'utilisation de l’image

Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

La pratique d’une autre langue européenne sera bienvenue

Sociologie des publics

Compétences opérationnelles

Qualité d’expression et de rédaction en français

Mettre en place un partenariat : recherche des partenaires, contact, négociation, montage d’une convention

Représenter le projet auprès des partenaires

Rendre compte des missions

Compétences comportementales

Sens de l’organisation

Sens relationnel

Créativité / Sens de l'innovation

Diplôme et expérience souhaités

Master en Histoire l’art, Art, Lettres, Sociologie ou Communication : formation dans les métiers de la culture bienvenue.

Une expérience dans le montage de partenariats serait un plus.

Procédure de recrutement

Les candidats adresseront leur dossier de candidature à Stéphane Lojkine avant le vendredi 13 décembre 2024.

Utiliser le formulaire de contact d'Utpictura18 pour le premier contact : https://utpictura18.univ-amu.fr/contact

Le dossier de candidature comprendra :

Une lettre de motivation détaillant la stratégie que le candidat propose de mettre en œuvre s’il est recruté.

Ses diplômes et certifications en langue.

Le sujet du mémoire préparé en master et, le cas échéant, une lettre de recommandation de son professeur.

Les candidats sélectionnés pour l’audition seront auditionnés dans la première quinzaine de janvier.