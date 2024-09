Eliane Beaufils, Climène Perrin, L’écologie en scène.Théâtres politiques et politiques théâtrales

Sous la direction d'Eliane Beaufils Eliane et Climène Perrin

L’urgence climatique impose au théâtre la réflexion sur les changements à opérer et les formes d’engagement à développer. Elle amène des établissements et des compagnies à transformer, parfois radicalement, leur modèle de production. Des spectacles interpellent également les spectateurs-citoyens, invités à l’action selon des modalités très diverses. Les artistes cherchent à infléchir l’appréhension de la réalité et de l’action, à promouvoir l’écologisation de la culture et remettent ainsi en jeu l’acception de cet art profondément anthropocentrique que reste le théâtre.

À l’aune de ces expériences, cet ouvrage interroge l’expérimentation des enchevêtrements écologiques sur la scène, le potentiel transformateur des émotions et de l’imagination, ainsi que la place donnée au tragique et à la pensée critique.

Auteur·ices : Beaufils Eliane, Calbérac Yann, Dubois Jérôme, Englhart Andreas, Gauthard Nathalie, Grégoire Axelle, Imhoff Aliocha, Quirós Kantuta, Krahn Laura, Magris Erica, Martin Éléonore, Métais-Chastanier Barbara, Naessens Ophélie, Perrin Climène, Ribac François, Roques Sylvie, Sermon Julie, Stevens Lara.

Éliane Beaufils est maîtresse de conférences HDR en études théâtrales à l’université Paris 8. Depuis la fin de ses travaux sur les nouvelles théâtralités critiques (Toucher par la pensée, Paris, Hermann, 2021), elle se dédie à des recherches sur les théâtralités de l’Anthropocène.

Climène Perrin est artiste au sein du collectif Secteur in.Verso, militante écologiste et doctorante en études théâtrales à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle prépare une thèse sur le travail d’artistes contemporain·es qui se saisissent de l’actualité écologique et repensent leurs pratiques.