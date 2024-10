Pourquoi recourir à la guerre d'avant pour dire la guerre que l’on vit ? Quel est le sens de ce type de reprise ? Le sommaire de la revue Astérion "Les guerres d’antan" supervisé par Ninon Grangé, Mathilde Bernard et Laurence Campa met en lumière différents types de télescopages temporels, conceptuels et formels repérables dans les conflits sur le temps long. Il se propose de montrer ce qu’une guerre présente doit aux conflits passés en matière de thèmes, de motifs, de représentations, de mots, dans le cadre d’un véritable dialogue interdisciplinaire entre pensée philosophique et perspective historique, études de cas littéraires ou artistiques et montée en généralité. Au croisement de l’imaginaire et du politique, il se conçoit comme une réflexion sur le "re". Retour, reprise et ressac ; légendes, fantômes et rémanences sont en effet autant de manières de traduire, en différents langages, ce qui se vit sous la forme des réminiscences, résurgences, reviviscences, autant de possibilités pour réordonnancer, dans une vaine tentative, la violence de la guerre.

(Illustr. : Goya, Pourquoi ? Les désastres de la guerre)