Astérion, n°30/2024

"Les guerres d'antan. Reprises et ressacs ou comment les conflits passés font retour en temps de guerre (Moyen Âge-XXe siècle)"

Édité par Ninon Grangé, Mathilde Bernard, Laurence Campa



Pourquoi recourir à la guerre d'avant pour dire la guerre que l’on vit ? Quel est le sens de ce type de reprise ? Le recueil d’articles « Les guerres d’antan » met en lumière différents types de télescopages temporels, conceptuels et formels repérables dans les conflits sur le temps long. Il se propose de montrer ce qu’une guerre présente doit aux conflits passés en matière de thèmes, de motifs, de représentations, de mots, dans le cadre d’un véritable dialogue interdisciplinaire entre pensée philosophique et perspective historique, études de cas littéraires ou artistiques et montée en généralité. Au croisement de l’imaginaire et du politique, il se conçoit comme une réflexion sur le « re ». Retour, reprise et ressac ; légendes, fantômes et rémanences sont en effet autant de manières de traduire, en différents langages, ce qui se vit sous la forme des réminiscences, résurgences, reviviscences, autant de possibilités pour réordonnancer, dans une vaine tentative, la violence de la guerre.

Sommaire

Mathilde Bernard, Laurence Campa and Ninon Grangé

Mais où sont les guerres d’antan ? [Full text] Where are the wars of yesteryear?

Marie Goupy

Spectres, conjuration et invocation (de la guerre) dans les représentations de la crise. Une réflexion à partir du droit de crise [Full text] Spectres, conjuration and invocation (of war) in representations of crisis. A reflection based on law in time of crisis

Hervé Drévillon

Théoriser la morale à l’époque de Clausewitz : historicité ou transhistoricité ? [Full text] Theorising morality in the age of Clausewitz: historicity or transhistoricity?

Thomas Berns

Normativités pirates : à partir d’une singularité commune à Bodin, Grotius et Hobbes[Full text] Pirate normativities: from a singularity common to Bodin, Grotius and Hobbes

Florence Tanniou

La guerre de Troie, matrice de la guerre de croisade [Full text] The Trojan War, matrix of the Crusades

Alicia Viaud

Les guerres de Religion au miroir des conflits antiques : François de Lorraine, duc de Guise, dans Les Essais de Montaigne [Full text] The wars of religion in the mirror of ancient conflicts: Francis de Lorraine, Duke of Guise, in Montaigne’s Essays

Sandra Chapelle

Revisiter les violences passées pour expliquer celles d’un conflit vécu : imaginaire médiéval, souvenirs des guerres révolutionnaires et impériales dans les écritures de soi des civils en 1870-1871 [Full text] Revisiting past violence to explain that of an endured conflict: medieval imagination, memories of revolutionary and imperial wars in civilians’ personal accounts in 1870-1871

Marine Branland

Thil Ulenspiegel et Philippe II d’Espagne en Grande Guerre [Full text] Till Eulenspiegel and Philip II of Spain in the Great War

Akihiro Kubo

Une impossible guerre d’avant : l’écriture et la mémoire dans La Comédie de Charleroi de Pierre Drieu la Rochelle [Full text] An impossible last war: writing and memory in Pierre Drieu La Rochelle’s La Comédie de Charleroi

Déborah Vanaudenhove Brosteaux

Perdre l’expérience de guerre. Autour d’une obsession moderne [Full text] Losing the war experience. Around a modern obsession

Pierre-François Moreau

« Et la vie a passé comme ont fait les Açores ». Aragon, la guerre, le temps [Full text] “Et la vie a passé comme ont fait les Açores”. Aragon, war, time

Varia

Anne Devarieux

Maine de Biran : métaphysique et psychologie [Full text] Maine de Biran: metaphysics and psychology