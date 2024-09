«¡Qué graciosos desvaríos!» Modernité de la Comedia Nueva. Dramaturgie et personnage féminin

Paris, Classiques Garnier, coll. Constitution de la modernité, 2024

Grâce à son étonnante liberté linguistique et corporelle la dama graciosa est bien le personnage au caractère comique spectaculaire qui assure le succès des comédies urbaines et palatines et scelle la connivence sans cesse mise à l’épreuve entre public et dramaturgie.

