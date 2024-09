Histoire et mémoire : migrants, exilés et réfugiésen Tunisie entre XIXe et XXe s. (Gabès, Tunisie)

Appel à contributions

Colloque international : « Histoire et mémoire : migrants, exilés et réfugiés en Tunisie entre XIXe et XXe siècle »

Institut Supérieur des Langues de Gabès-Université de Gabès (Tunisie)

Les 3 et 4 avril 2025 (à Gabès)

L’une des principales caractéristiques du XIXe-XXe siècle est le déplacement de personnes, qui pour des raisons politiques, économiques et sociales furent contraintes à abandonner leur lieu de résidence et à s’installer ailleurs. Si la recherche de meilleurs conditions de vie, voire de survie, échapper aux conflits armées ou aux persécutions politiques ou religieuses sont à l’origine des mouvements migratoires, ceux-ci sont également stimulés par les crises économiques et l’avènement des régimes autoritaires. Migrants, exilés et réfugiés fondent dans les pays d’accueil des associations, publient des journaux, organisent des commémorations et mettent en place des instruments de sociabilité, par le biais desquels sont véhiculés une identité nationale et/ou un positionnement politique. Par ailleurs, ces groupes subissent des processus d’acculturation, qui se reflètent tant dans les activités développées que dans le lien maintenu avec les pays d’origine.

Dans ce contexte, l’atelier se propose d’ouvrir un débat entre spécialistes de différentes disciplines et périodes autour de la question de la migration et de l’exil en Tunisie entre XIXe –XXe siècle et en même temps de débattre et de connaître les recherches menées dans ce cadre.

Modalités de contribution

Les propositions, en italien ou en français (max. 1000 mots), accompagnées d'un bref CV doivent parvenir à colloquegabes.2025@gmail.com avant le 1 décembre 2024.

L'annonce des résultats de sélection aura lieu avant le 31 décembre 2024.

La conférence aura lieu à l'Institut Supérieur des Langues de Gabès (Tunisie) du 3 au 4 Avril 2025.

Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge des participants.

Domaines thématiques

Les communications doivent couvrir les domaines suivants :

1. Méthodologie et investigation de la thématique exil/migration ou refuge/migration : débat et études de cas.

2. Organisation des communautés italiennes d'émigrants, d'exilés et de réfugiés à l'étranger.

3. Les autorités locales et leurs relations avec les émigrés/exilés/réfugiés.

4. La diplomatie italienne et son interaction avec les colonies d'émigration, d’exilés et de réfugiés.

5. Formes de soutien au régime italien par les colonies d'émigration.

6. Formes de contestation du régime par les exilés, les émigrés et les réfugiés italiens.

Coordination de l'événement

- Mme. Jihene RAJHI, Université de Gabès/ Tunisie.

Comité scientifique

- Mme. Silvia FINZI, Université de la Manouba/ Tunisie.

- M. Carmelo RUSSO, Université Sapienza de Rome/ Italie.

- M. Davide LUGLIO, Sorbonne Université / France.

- M. Emmanuel BETTA, Université Sapienza de Rome/ Italie.

- M. Nicola MELIS, Université de Cagliari/Italie.

- M. Benjamin DEMASSIEUX, Université de Lille/ France.

- M. Omar KERKEB, Université Badji Mokhtar – Annaba/ Algérie.

- Mme. Jihene RAJHI, Université de Gabès /Tunisie.

- Mme. Hanen TALLOULI, Université de Gabès/ Tunisie.

Bibliographie citée

- BRONDINO M. (1998), La stampa italiana in Tunisia : storia e società (1838-1956), Jaca Book, Milano, pp. 19-20.

- CAMPISI A., PISANELLI F. (2015), Mémoires et contes de la Méditerranée : l’émigration sicilienne en Tunisie entre XIX e et XXe siècles, MC-Editions, Paris.

- FINZI S. (2016), Storie e testimonianze politiche degli Italiani di Tunisia, Finzi Editore, Tunisi.

- GIUDICE C. (2016), Diaspora italienne et identités urbaines à Tunis, xixe-xxie siècle, Diasporas [En ligne], 28 | 2016, mis en ligne le 28 juin 2017, consulté le 19 août 2024. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/613, pp. 85-104.

- LIAUZU C. (1996), Histoire des migrations en Méditerranée occidentale, Editions Complexe, Bruxelles, p. 259.

- PENDOLA M. (2007), Gli italiani di Tunisia : storia di una comunità (XIX-XX secolo), Editoriale Umbra, Foligno.

- RAINERO R. (2002), Les italiens dans la Tunisie contemporaine, Publisud, Paris.

- VALENZI L. (2008), Italiani e antifascisti in Tunisia negli anni Trenta, Liguori, Napoli.