Eenseignant.e agrégé.e ou certifié.e en Lettres modernes pour des cours de culture & communication (Institut Universitaire de Technologie d'Angers)

Offre de poste d'enseignant.e agrégé.e ou certifié.e en Lettres modernes pour enseigner la Culture Communication à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT), département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)

Pour son département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) d'Angers est à la recherche d'un.e enseignant.e agrégé.e ou certifié.e en Lettres modernes pour l'enseignement de la Culture communication en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT).

Date d'affectation sur le poste : septembre 2025.

Objectifs pédagogiques : permettre aux étudiants d'acquérir les compétences (connaissances, savoir-faire et attitudes) nécessaires pour mieux comprendre et agir dans leur futur environnement professionnel.

Fiche de poste complète et conditions pour postuler sur Galaxie et sur le site de l'Université d'Angers avec plus de renseignements concernant la procédure :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/VEGA/0490769V/FOPC_0490769V_4552.pdf

https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-chercheurs/campagne-principale-recrutement-des-enseignants-du-second-degre-affectes-dans-le-superieur.html

Modalités de recrutement jusqu'au 18 octobre : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html