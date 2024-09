Professeure ou professeur au rang d’adjoint en poésie de langue française des XXe et XXIe s. (Montréal)

Information sur l'emploi

Effervescente, pluridisciplinaire et novatrice, la Faculté des arts et des sciences (FAS) est l’une des plus grandes facultés de l’Université de Montréal. Elle compte 300 programmes de tous cycles, dont certains sont uniques au Québec, répartis dans 29 départements, écoles, centres et institut. Elle héberge également une trentaine de centres et groupes de recherche interdisciplinaire. Au quotidien, les 650 membres de son corps professoral y façonnent le monde de demain en décloisonnant le savoir et en favorisant le croisement de différentes perspectives.

Le Département des littératures et de langue française embrasse l’ensemble des littératures de langue française, dont la richesse et la diversité sont abordées dans un esprit d’ouverture interdisciplinaire en recherche comme en recherche-création.

Vos défis au quotidien

Par votre enseignement en formation initiale et aux cycles supérieurs auprès des étudiantes et étudiants et par vos activités de recherche, vous contribuerez à la promotion de l'excellence de la faculté. Vous assurerez également le rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, vous :

Enseignerez à tous les cycles et encadrerez des étudiantes et étudiants de maîtrise et de doctorat ;

Mènerez vos recherches dans un milieu stimulant de façon individuelle ou en équipe ;

Diffuserez vos travaux au Québec, au Canada et à l’international ;

Participerez à la vie départementale de façon collégiale au sein de nos comités ;

Contribuerez à l’enrichissement et au renouvellement des approches de la poésie de langue française des XXe et XXIe siècles.

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle

Doctorat en littérature française ou francophone avec spécialisation dans le domaine de la poésie de langue française des XXe et XXIe siècles hors Québec (en recherche ou en recherche-création);

Excellent dossier de publications savantes dans le domaine;

Démontrer une aptitude pour offrir un enseignement universitaire de qualité;

Démontrer un potentiel pour développer des collaborations internes, nationales et internationales;

Démontrer un potentiel pour encadrer des étudiants aux cycles supérieurs;

Excellente maîtrise de la langue française.

Davantage d’information sur le poste

Un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux

Entrée en fonction prévue le 1er juin 2025

Situé au pavillon Lionel-Groulx du Campus Montréal



Comment postuler

Le dossier de candidature transmis doit être constitué des documents suivants, avant la date limite de l’affichage du 31 octobre 2024 :

Une lettre de motivation (au plus deux pages) ;

Un curriculum vitæ ;

Votre thèse ;

Un exemplaire (ou plus si vous le jugez pertinent) de trois publications ou des travaux de recherche récents ;

Un exposé sur la philosophie d’enseignement (au plus une page) ;

Un exposé sur le programme de recherche (au plus deux pages) ;

Au minimum 3 lettres de référence. Coordonnées de la personne à laquelle acheminer les lettres de référence

Marie-Pascale Huglo

FAS/Département des littératures de langue française

gestion-littfra@littfra.umontreal.ca



