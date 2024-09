Des lieux à soi : ancrages territoriaux et mise en tourisme de figures littéraires féminines dans la littérature française et francophone (L'Entre-deux, revue en ligne)

Le 17 septembre 2024 s'est tenue à Arras (université d'Artois) une journée d'étude-atelier, préparatoire à l'élaboration d'un parcours touristique interrégional portant sur des figures de femmes de lettres en Normandie et dans les Hauts-de-France, à titre expérimental. Elle a proposé de réfléchir sur les enjeux inhérents aux appropriations de ces figures dans et par les territoires où elles sont nées, ont vécu, ont séjourné, qu'elles ont décrits et où elles ont écrit. Marginalisées au sein de l'espace public, elles et leurs œuvres, ont longtemps été exclues de toute reconnaissance et valorisation en tant que patrimoine littéraire digne d’intérêt. Jusqu’il y a peu de temps encore, cantonnées ou renvoyées à leurs "chambres à elles’, pour peu qu'elles aient pu jouir d'un espace à soi au sein de l'espace domestique comme l'analyse Virginia Woolf dans son essai de 1929, ces figures paraissent de nos jours en voie de réhabilitation pour gagner le devant de la scène dite "matrimoniale".

Instrumentalisation opportune/opportuniste, authentique retour en grâce, effet d'aubaine, phénomène de fond, comment penser l'articulation entre ces figures et les liens pluriels aux territoires auxquels on les (r-)attache ? Comment analyser la publicité contemporaine de ces femmes, restées paradoxalement dans l'ombre de leurs intérieurs de leur vivant pour certaines, ayant bénéficié d'une notoriété et d'une publicité variables pour d'autres ? Selon quelles évolutions historiques ces appropriations se sont-elles produites ? Qui en est à l'origine ? Quels éléments biographiques, poétiques, esthétiques étayent et sont mobilisés dans ces actions culturelles ? Sur quel(s) type(s) de corpus littéraire, entre écrits publics, œuvres légitimées et « écritures de soi » (correspondances, journaux intimes, autobiographies) prennent appui ces nouvelles dynamiques ? Quel rôle jouent, veulent jouer, peuvent jouer les femmes de lettres aujourd'hui à l'égard de celles d'hier ? Autant de questions structurelles qui seront abordées au cours de la journée dans le cadre d’approches et de dialogues pluridisciplinaires.

La rencontre a rassemblé des universitaires, des acteurs de la culture et du patrimoine, des artistes et créateurs relevant du champ littéraire bien-sûr mais aussi d’autres formes d’expression, ainsi que des professionnels du tourisme. Elle constitue le premier jalon à la formation d’un projet de recherche-action visant à élaborer un parcours touristique sur site et en ligne autour de figures féminines liées à la Normandie et aux Hauts-de-France, territoires d’attache des coordinatrices du projet et régions complémentaires à bien des niveaux d’interrogations abordés. Elle s’inscrit également dans une perspective de niveau national puisque la démarche et la réflexion ont vocation à être déclinées dans d’autres territoires à la faveur du réseau d’acteurs impliqués.

A la faveur de cette journée, un volume d'actes est en cours de préparation pour la revue en ligne du laboratoire Textes et Cultures (université d' Artois) : nous invitons les collègues intéressés à soumettre leur proposition d'article sur les thématiques et les questions soulevées ci-dessous, en complément des sujets et des corpus abordés lors de la JE (programme et replay disponibles prochainement ici : https://artoistv.univ-artois.fr/live/event/0018-des-lieux-a-soi/). Les articles peuvent aborder des figures d'autrices, et de femmes liées aux lettres plus largement (comédiennes, "muses"), mais aussi des figures littéraires féminines fictionnelles (personnages qui ont fait l'objet d'une mise en tourisme et d'une appropriation territoriale, par exemple), sans exclusion de figures masculines.

Les propositions, à adresser mclemence.regnier@univ-artois.fr, sont attendues pour le 25/11/24 (300 mots avec problématique, corpus, hypothèse et résultats envisagés, accompagnés d'une bio-bibliographie succincte), les articles pour le 20/01/25, conformément aux normes de la revue : https://lentre-deux.com/. Les articles seront finalisés pour avril 2025.