Bourse de postdoctorat en Humanités environnementales, spécialisation en "études sur les sciences" (Université de Pau et des pays de l'Adour)

Bourse de postdoctorat en Humanités environnementales, chaire "Enjeux écopoétiques contemporains"

Spécialisation Histoire des sciences, Sociologie des sciences, Anthropologie des sciences ou Philosophie des sciences

Université de Pau et des pays de l'Adour

Conditions

Bourse de postdoctorat financée dans le cadre de la Chaire « Enjeux écopoétiques contemporains » de l'Université de Pau et des pays de l’Adour.

Domaine : Humanités environnementales – Histoire des sciences/Sociologie des sciences/Anthropologie des sciences/Philosophie des sciences.

Durée du contrat : 18 mois, éventuellement renouvelable 6 mois.

Lieu de travail : Le ou la lauréat(e) sera intégré(e) au corps scientifique de l’UPPA et du laboratoire ALTER, à Pau.

Montant de la bourse : 2 500 € brut par mois.





Description du projet

Le ou la candidat(e) retenu(e) mènera une recherche postdoctorale dans le cadre du projet « Anthropocène littéraire : circulations entre sciences expérimentales et littérature à l'époque de la crise environnementale », développé par la chaire « Enjeux écopoétiques contemporains » (titulaire : Riccardo Barontini).

Grâce aux outils de l’écopoétique, ce projet cherche à explorer la frontière perméable entre les sciences expérimentales et la littérature francophone contemporaine portée sur l’écologie, ainsi que la complémentarité de ces deux domaines dans la construction d’un discours environnemental.

Le projet se propose de poursuivre trois objectifs fondamentaux :

- Objectif n°1) Analyser les modalités formelles et thématiques d’insertion des connaissances scientifiques et de la réflexion sur la science dans la littérature contemporaine portée vers l’écologie.

- Objectif n°2) Définir les outils spécifiques que peuvent fournir l’imagination et l’esthétique littéraires dans le discours sur la crise écologique, dans leur interaction avec le discours scientifique.

- Objectif n°3) Établir des synergies entre discours littéraire et discours scientifique pour la transition écologique.

Pour atteindre ces objectifs, le projet vise à instaurer un dialogue interdisciplinaire avec les sciences expérimentales et à promouvoir la collaboration avec des scientifiques, domaines dans lesquels l'expertise du/de la postdoctorant(e) sera sollicitée. Divers dispositifs seront mis en œuvre, notamment un séminaire réunissant littéraires et scientifiques, un projet de recherche-création avec des résidences dans des lieux de l’expérimentation scientifique, ainsi que la production d’un podcast et d’un site web.

Description de la fonction

Le/la postdoctorant(e) apportera une expertise scientifique concernant les conditions de production, de représentation et de réception des sciences dans la société, qui complétera celle en études littéraires et écopoétique du titulaire de la chaire, par rapport aux objectifs du projet.

Le/la postdoctorant(e) mobilisera ses compétences pour remplir deux missions principales : d’une part, la production scientifique du projet, et d’autre part, la coordination des activités de collaboration, de diffusion et de vulgarisation.

· Production scientifique :

Il/elle devra développer, seul(e) et en collaboration avec le titulaire de la chaire, une réflexion épistémologique autour des enjeux centraux du projet, centrée sur la complémentarité entre littérature et sciences expérimentales dans le contexte des problématiques environnementales. Ce travail devra aboutir à la rédaction d'au moins deux articles soumis à des revues à comité de lecture.

· Assistance à la coordination et dissémination scientifique :

Il/elle assistera le titulaire de la chaire dans l'organisation et le suivi des activités scientifiques et de vulgarisation associées à la chaire, telles que les séminaires, journées d’étude, projets de recherche-création, podcasts et site web. Son expertise sera sollicitée pour les aspects intellectuels de la conception de ces événements (choix des intervenants, rédaction des appels à contribution et des textes produits par la chaire, élaboration de la ligne éditoriale du site web et des podcasts). En outre, il/elle sera responsable des relations avec des scientifiques au sein et en dehors de l’UPPA, afin de favoriser les collaborations et échanges scientifiques. Il/elle prendra également en charge des aspects matériels liés à l'organisation de ces événements et, plus généralement, aux activités de la chaire.

Profil requis



Diplôme requis

Doctorat en Histoire des sciences, Sociologie des sciences, Anthropologie des sciences ou Philosophie des sciences, de préférence avec une thèse ou des publications en humanités environnementales.



Compétences principales requises

Maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit, niveau C1) ;

Expérience dans l’organisation d’événements scientifiques et le travail en équipe ;

Intérêt marqué pour la littérature et connaissance des enjeux fondamentaux de la théorie littéraire.



Procédure et délais de candidature et de sélection

Date limite de soumission : vendredi 25 octobre 2024.

Entretien : lundi 18 novembre 2024.

Date de prise de fonction : mercredi 1er janvier 2025.



Le dossier de candidature, rédigé en français, devra inclure :

Un curriculum vitae détaillé, incluant la liste des publications ;

Une lettre de motivation (1 à 2 pages) explicitant l'intérêt du ou de la candidat·e pour le thème du projet ;

Une copie du diplôme de doctorat ;

Une copie PDF de la thèse et des éventuelles publications pertinentes pour le poste ;

Les noms et adresses électroniques de trois référents qui pourraient être contactés par la commission d’évaluation.



Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse du titulaire de la chaire (riccardo.barontini@univ-pau.fr). Des informations complémentaires peuvent être obtenues en contactant directement cette adresse.