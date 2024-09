L'Entre-deux, n° 15

Ce numéro comporte 3 dossiers :

- « Le locus horridus en Espagne et en Italie : les lieux effroyables dans les textes et les images (XVe-XVIIe siècles) », coordonnée par Pierre Civil et Cécile Devos (U. Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

- « Écriture et politique : Jorge Semprun, » coordonné par Jaime Céspedes (U. d’Orléans)

- « L’atelier d’écriture en prison : accompagner les mots vers la liberté », sous la direction de Marie Joqueviel-Bourjea (U. Paul-Valéry Montpellier 3), Dorothée Cooche-Catoon et François Heulot-Petit (U. d’Artois)

Lire en ligne…