Résonances, n° 21 :

Portraits et autoportraits de femmes dans les lettres et les arts post-68

dirigé par Patricia Godi et Daniel Rodrigues

—

Sommaire

Introduction: Portraits et autoportraits de femmes post-68 : mise en perspective(s)

Patricia Godi et Daniel Rodrigues

PREMIERE PARTIE: Traversée des miroirs : les mots pour le dire

“I’ll Be Your Mirror” : Autoportait et portraits de femmes dans The Women’s Room de Marilyn French (États-Unis, 1977)

Stephanie Genty

Autoportrait d’une icône féministe : Ma vie sur la route de Gloria Steinem

Catherine Morgan-Proux

Jean ‘Binta’ Breeze, la voix caribéenne se libère

Nicole Ollier

Féminiser la poésie et la culture androcentrée, ou femmes en mères, filles, sœurs et amantes, dans Assumptions de Marilyn Hacker

Patricia Godi

DEUXIEME PARTIE: Quêtes et subversions identitaires : Corps en scène(s)

Annonciations et (ré)énonciations du corps : Sur la féminité et l’identité féminine chez Maria Teresa Horta et Yolanda Castaño

Eunice Ribeiro, Xaquín Nuñez Sabarís, Daniel Tavares

Autoportraits vivants et performances post-68 : Le corps féminin comme palimpseste

Priscilla Wind

Les chambres survivantes de Heidi Bucher

Adélie Le Guen

Les femmes que Cher a incarnées dans les années 1970 : Déconstruire et réécrire la “femme déviante” pendant la deuxième vague féministe

Orquídea Cadilhe

TROISIEME PARTIE: Transformer les images de femmes : Résistances

Héroïnes noires dans les films de blaxploitation : Portrait de Coffy dans Coffy, la panthère noire de Harlem (Jack Hill, 1973)

Raddadi Rim

Portraits d’Angela Davis en poésie : Les imaginaires du genre

Laure Assayag-Gillot

Quel est le sagouin qui a écrit ça ? Vers une relecture des “Roses de Saadi” par Gotlib

Catherine Kouyoumdjian-Deplagne

Féminisation et déféminisation visuelle et sociale : L’évolution du portrait de la femme iranienne post-révolutionnaire (avant 2017)

Yassaman Khajehi

Féminité et asexualité des corps d’Antony Gormley

Coralie Griffon

QUATRIEME PARTIE: Regards d’artistes

Toi et tes fantômes

Muriel Richard-Dufourquet

À pas aveugles dans la nuit

Vanya Chokrollahi

L’atelier du double : Raphaële George

Sylvie Doizelet

Au travers d’une pratique personnelle du modelage de portraits – pour une micro-résistance au viol de l’imaginaire

Adriana Popovic

Où se loge ma féminité ?

Marie Danielle Koechlin

