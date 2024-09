Coudrette, Le Roman de Mélusine

Édition et traduction de Laurence Harf-Lancner

L’histoire de Mélusine appartient au folklore universel et s’inscrit dans la lignée des récits qui mettent en contact le monde des humains et le monde surnaturel à travers l’union d’un mortel et d’une fée.

Après avoir longtemps appartenu à la tradition orale, c’est au XIIᵉ siècle que la légende fait son entrée en littérature, tandis que la fée devient l’ancêtre mythique des Lusignan au début du XIVᵉ siècle, sous la plume de Pierre de Bressuire.

Seul manque dès lors à notre légende le nom de la fée, apparu un siècle plus tard dans les deux romans français, le récit en prose de Jean d’Arras (1393) et le texte en vers de Coudrette (début du XVᵉ siècle) : deux histoires écrites à la gloire du lignage des Lusignan autrefois prestigieux, sur fond de guerre franco-anglaise et de reconquête du Poitou par le duc de Berry, et imprégnées du mythe de la croisade, deux contes de fées voués, de siècle en siècle, à un succès ininterrompu.

