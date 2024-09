Ressources Web sur Kenneth White

L'Institut international de géopoétique que Kenneth White a fondé en 1989 propose une recension sélective des ressources disponibles sur internet.

Les ressources se partagent en audio (50 heures), vidéo (18 heures) et texte (plus de cent références) avec une distinction, pour chacune de ces catégories, entre les interventions de Kenneth White lui-même et celles qui parlent de son œuvre et de la géopoétique (mais peut-on distinguer l'une de l'autre ?). Si la plupart des ressources textuelles de Kenneth White existent sous forme publiée, les documents audio et vidéo ont quant à eux le mérite de rendre perceptible la dimension orale de la communication de White. Les autres ressources peuvent quant à elles apporter un éclairage utile ou précieux sur la géopoétique qui s'y déploie.