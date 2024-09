Interculturalité et didactique (revue Imago)

Appel à contributions pour un numéro varia de la revue IMAGO Interculturalité et Didactique

Volume: 23 n°2 / 31 Décember 2024

Revue scientifique internationale - Entièrement non payante – évaluation en double-aveugle

Indexée : ERIH PLUS

IMAGO Interculturalité et Didactique invite la communauté universitaire - aux niveaux national et international - à soumettre leurs articles non publiés à la publication. Une fois le processus de révision terminé, les articles acceptés seront publiés en ligne le 31 décembre 2024.

La revue IMAGO Interculturalité et Didactique (ISSN : 1111-3936 - EISSN : 2661-7722) est une revue annuelle internationale gratuite à comité de lecture en libre accès éditée par la Faculté des Langues Etrangères, Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, Algérie , depuis 1998. La revue est dotée d'un comité éditorial international et d'un comité scientifique international et accepte les articles en mode d'examen en double aveugle. L'objectif principal de la revue IMAGO Interculturalité et Didactique est de contribuer de manière significative à l'ensemble des connaissances en fournissant une plate-forme intellectuelle aux chercheurs nationaux et internationaux, y compris les étudiants de troisième cycle, les professeurs et les chercheurs opérant dans les universités, les ministères ou les institutions socio-économiques afin de promouvoir les études interdisciplinaires en sciences humaines, langues et sciences sociales. La revue se concentre sur la littérature et les civilisations étrangères, l'histoire, les sciences politiques, la linguistique contrastive, la didactique des langues et couvre de nombreux domaines de recherche tels que la langue et la linguistique, la traduction et l'interprétation, l'analyse du discours et les études religieuses. La revue s'engage à publier dans une variété de langues, dont l'arabe, l'Amazighe, l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, et le russe.. La revue est publiée en version imprimée et en ligne; la version en ligne est libre d'accès et téléchargeable. La revue cherche à publier des articles originaux, des rapports et des critiques de livres, et accueille des recherches exceptionnelles. Des numéros spéciaux consacrés à des sujets importants en sciences humaines et sociales seront publiés occasionnellement.

Domaines Couverts: Littérature - Linguistique - Sociolinguistique - Sciences du langage - Analyse du Discours - Civilisation - Traduction - Didactique - Langue de Spécialité

Comment soumettre:

- Soumettez votre article en ligne sur le site Web d'ALTRALANG Journal (ne l'envoyez pas par courrier électronique)

Lien: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/543

Lien direct (soumission) : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/543

Les auteurs doivent s'inscrire https://www.asjp.cerist.dz/signup sur la plateforme de ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) avant de soumettre ou, s'ils sont déjà inscrits, peuvent simplement se connecter https://www.asjp.cerist.dz/en/login

- Date limite de soumission: 15 novembre 2024.