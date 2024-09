M. Cicchini, J. Droux, C. Ferreira, A. Frauenfelder (dir.), Paroles, paroles

À l'abri des regards, au sein d'un tribunal ou d'un cabinet professionnel, se déroulent des moments d'écoute rarement étudiés par les sciences sociales. Les justiciables du civil et du pénal, mineur·e·s ou adultes, doivent répondre de leurs actes, exposer leur vie et leur vision des faits. Du XIXe siècle à nos jours, quelle est l'importance de l'écoute pour prendre des décisions de curatelle, de placements psychiatriques ou encore de sanctions pénales et de mesures socio-éducatives? Quels sont les obstacles au droit d'être entendu et comment les personnes réagissentelles aux interventions de l'État? Fruit d'une entreprise collective, cet ouvrage d'histoire et de sociologie analyse ces rituels d'écoute par lesquels quantité de problèmes sociaux sont verbalisés ou voués à se taire.

Sommaire :

INTRODUCTION

ENQUÊTER SUR LE GOUVERNEMENT PAR L'ÉCOUTE

Cristina Ferreira, Arnaud Frauenfelder, Joëlle Droux,

Marco Cicchini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PREMIÈRE PARTIE. L'ÉTAT TEND L'OREILLE :

GOUVERNER À PROXIMITÉ, RÉGLER DES CONFLITS

L'INTERDICTION ET SES RÉGIMES D'ÉCOUTE AU XIXE SIÈCLE

Marco Cicchin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

DÉSACCORDS MAJEURS. LA RÉGULATION

DES CONFLITS FAMILIAUX SOUS LE RÉGIME

DU CODE CIVIL SUISSE (GENÈVE, 1912-1942)

Joëlle Droux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

DE LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES :

LES AMBIGUÏTÉS DE L'INTERVENTION EN PROTECTION

DE L'ENFANCE

Arnaud Frauenfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

" PRÉVENIR AVEC DOUCEUR, AGIR AVEC FERMETÉ " :

DU RÔLE TUTÉLAIRE ET SOCIAL DES JUSTICES DE PAIX

VAUDOISES

Ludovic Maugué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

FAIRE LE BIEN DES GENS MALGRÉ EUX.

AUDITIONNER EN VUE D'UNE PROTECTION CONTRAINTE

Cristina Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

DEUXIÈME PARTIE

FAIRE LA SOURDE OREILLE : PAROLES DISCRÉDITÉES

DU TRIBUNAL AU CENTRE DE CURE : DITS ET ÉCRITS

Jean-François Laé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

LA PAROLE DES ALCOOLIQUES ENTRE SOLLICITATIONS

ET (DIS)CRÉDIT (GENÈVE, ANNÉES 1970)

Mikhäel Moreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

" MA VIE EST ENTRE VOS MAINS ". PAROLE(S) EN PROCÈS

Julie Minoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

ENTRE DITS ET NON-DITS : POLYPHONIES DISCURSIVES

AUTOUR D'UN JEUNE " GITAN " FACE AU PÉNAL

Arnaud Frauenfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

TROISIÈME PARTIE. VOIX D'AUTORITÉ ET CONTRE-RÉCITS

" AUJOURD'HUI JULIE NE FORMULE AUCUNE DEMANDE,

SI CE N'EST QUE NOUS LA LAISSIONS TRANQUILLE ".

PARADOXES DE LA CONTRAINTE À DES FINS DE PROTECTION

Géraldine Bugnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

LA PAROLE DES MINEUR·ES INTERNÉ·ES À L'HÔPITAL

PSYCHIATRIQUE DE MENDRISIO : ENTRE EXPÉRIENCES VÉCUES

ET CAPACITÉS D'AGIR (1945-1981)

Marco Nardone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

GARDER UN CAP FACE À LA JUSTICE PÉNALE DES MINEUR·ES :

UNE ANALYSE DE LA NAVIGATION DIFFÉRENTIELLE DE GENRE

Armelle Weil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

" LIBRE, VOILÀ ENCORE UN MOT QUI ME FERAIT RIRE

S'IL NE ME FAISAIT PAS PEUR. "

PARCOURS D'UNE FEMME INTERNÉE

Mirjana Farkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

ÉCRIRE À DÉFAUT D'ÊTRE ENTENDU : LA VOIX POSTHUME

DE FRANÇOIS CONOD (1945-2017)

Cristina Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

AUTEUR·ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389