Laurence Devillairs, Laurence Hansen-Love (dir.), Ce que la philosophie doit aux femmes

Les femmes sont-elles des philosophes comme les autres ?

En dépit de leur oubli et de leur effacement, les femmes ont contribué à l’histoire de la philosophie, en lui apportant les idées qui pouvaient lui manquer.



Cet ouvrage vise à leur rendre justice, en mettant en avant leur pensée et leurs apports décisifs. Qu’elles aient été féministes ou non, elles ont ouvert à la philosophie de nouveaux territoires. Les auteures et chercheures qui ont collaboré à cette autre histoire de la philosophie ont consacré leurs travaux à faire connaître cette part oubliée de l’histoire de la pensée, d’Hypathie à Simone de Beauvoir, en passant par Rosa Luxemburg, Jeanne Hersch et Hannah Arendt, jusqu’aux débats récents après #Metoo.



Laurence Devillairs et Laurence Hansen-Løve analysent ce que la philosophie doit aux femmes, avec les contributions des philosophes Sandrine Alexandre, Annabelle Bonnet, Marie Chartron, Estelle Ferrarese, Geneviève Fraisse, Marie Garrau, Isabelle Koch, Catherine Larrère, Catherine Malabou, Maud M’Bondjo et Camille de Villeneuve.