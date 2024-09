Amour et amitié dans l'Antiquité gréco-romaine (Pau)

Amour et amitié dans l’antiquité gréco-romaine

Journée d’études

Mercredi 12 février 2025

Amphithéâtre de la Présidence (UPPA, Pau)

La journée d’études, qui se déroulera le mercredi 12 février 2025 autour du thème de culture antique au programme des ENS pour les années 2024-2026, « Amour et amitié », a pour objectif d’explorer ces deux sentiments durant l’antiquité gréco-romaine. Le programme, très large, permet de les appréhender autant dans leurs réalités que dans leurs représentations plurielles, et d’envisager leur déploiement dans de nombreux domaines (philosophique, social, artistique, scientifique, mythologique ou encore littéraire). Nous renvoyons à la lettre de cadrage de l’ENS pour un aperçu des axes de réflexion possibles (https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/lettre_de_cadrage_langue_et_culture_anciennes_2026.pdf).

Les communications, destinées majoritairement à un public d’étudiants non spécialistes et à des collègues du secondaire, pourront ainsi aborder le thème en l’articulant aux programmes du collège et du lycée, à travers l’étude de sources aussi bien archéologiques que textuelles, iconographiques que littéraires. Elles dureront entre 20 et 30 min (la durée exacte sera communiquée ultérieurement).

La manifestation est organisée par la CPGE littéraire du lycée Louis-Barthou de Pau et l’équipe 2, « Arts et Savoirs », du laboratoire ALTER (UR7504 – Université de Pau et des Pays de l’Adour). Des conférences effectuées en distanciel sont possibles (le préciser alors dans votre proposition de communication), même si le présentiel est à privilégier.

Les propositions de contribution (d’une demi-page à une page, hors références bibliographiques et éventuelles images) sont à transmettre avant le 4 novembre 2024 aux adresses suivantes :

johana.augier@univ-pau.fr

julie.gallego@univ-pau.fr

claire.vieilleville@univ-pau.fr

Elles devront prendre la forme d’un fichier en NOM-Pau-Amour.docx ou .doc ou .odt (avec précision du nom de famille). Outre le titre de la communication et le texte de la proposition, elles contiendront à la fin une brève bio-bibliographie. Le retour sur les propositions se fera au plus tard le 14/11/2024.