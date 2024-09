Nouvelle rubrique dans Histoires littéraires : entretiens avec écrivain·es contemporain·es

Créée en 2000 par Jean-Jacques Lefrère (†) et Michel Pierssens, la revue Histoires littéraires est ouverte à l’ensemble des littératures de langue française. Initialement centrée sur les XIXe et XXe siècles, elle accueille désormais également des contributions consacrées à la littérature du XXIe siècle. Afin d’étoffer cette ouverture historique, la revue lance une nouvelle rubrique. Placée sous la responsabilité de Corentin Lahouste (FNRS/UCLouvain), elle réunira des entretiens inédits menés avec des écrivains et écrivaines contemporain·es francophones au sujet des liens qu’ils et elles entretiennent avec… l’histoire littéraire!

Ces entretiens auront pour mission de contribuer de façon nouvelle au mandat que s’est donné Histoires littéraires : apporter des connaissances nouvelles sur la littérature des derniers siècles, ses sommets comme ses acteurs et actrices plus modestes, en documentant, en l’occurrence, la relation entre la création contemporaine et l’histoire littéraire. Étant donné qu’il s’agit d'alimenter une rubrique qui formera peu à peu série, un ensemble de questions de base ont été élaborées. Elles serviront de canevas à adapter à chaque auteur ou autrice par les intervieweurs et intervieweuses auxquelles elles seront transmises.

Les contributions devraient idéalement comprendre entre 25 et 40.000 signes.

Tout projet d’entretien peut être proposé, sans délai, à la revue en écrivant à Corentin Lahouste (corentin.lahouste@uclouvain.be).