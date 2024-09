Scénographies et couleurs : arts, audiovisuel, cinéma et design (Toulouse)

L’unité de recherche LARA-SEPPIA, Université de Toulouse/Université Toulouse 2-Jean Jaurès, a le plaisir de vous présenter/inviter à un colloque international intitulé « Scénographies et Couleurs : Arts, Audiovisuel, Cinéma et Design » (CISC25), qui se déroulera du 19 au 21 mars 2025 à Toulouse.

« La couleur est la touche, l’œil le marteau qui la frappe, l’âme est le piano aux cordes nombreuses ».

— Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard, 1989.

La scénographie, en tant qu’art de lier le fond et la forme, pourrait se définir comme l’association de différents éléments (matériels et normalisés, immatériels et symboliques) fondant une composition spatiale et environnementale. Mais cette combinaison d’éléments – matières, couleurs et finitions ; lumières et ombres ; formes et rythmes, etc.- constituerait aussi une composition narrative spécifique à son contexte médiatique. « Faire et dire », « faire pour dire »… dans une perspective critique, le débat s’accordera à réunir la scénographie et la couleur dans une forme de dialogique de l’intention créatrice. En portant à ce couple un regard pluridisciplinaire traversant les perspectives sociotechniques, esthétiques, réceptives, perceptives ou historiographiques, ce colloque (CISC25) s’attachera à comprendre les rôles et enjeux, les dispositifs et les expériences que portent la scénographie et la couleur lorsque pensés ensemble, afin de rendre identifiables les œuvres et leurs auteurs, mais aussi de caractériser leurs singularités.

CISC25 portera sur les rapports scénographiques à la couleur dans les arts et plus particulièrement au cinéma, dans l’audiovisuel, dans les arts numériques et dans le design. Il s’agira d’aborder cette thématique suivant des perspectives à la fois théoriques et pratiques, considérant ici la création-recherche comme un savoir situé, comme praxis du sensible et comme poïétiques de l’intention.

Les axes suivants seront privilégiés durant les trois journées du colloque, mais ils restent ouverts à d’autres sujets et propositions :

Axe 1 : Habiter la scénographie et la couleur

Usages et procédés techniques de la mise en espace (praxis)

Conception couleur, lumière, matière, finition

Technologie(s) d’éclairage ou de mise en ambiances (praxis)

Axe 2 : Dessiner/designer la scénographie et la couleur

Langages, outillages et engagements esthétiques (écritures de la mise en espace)

Production et fabrication/traduction des sens

Sémantique/sémiotique de la mise en espace

Standardisation ou singularisation des pratiques, des techniques et des effets

Axe 3 : Ressentir la scénographie et la couleur

Physique, métaphysique et réception (sensibles/ métrologiques)

Apparence et constance

Trompe l’œil et trompe l’esprit

Les expériences voulues, vécues, ressenties dans les mises en espace

Axe 4 : Situer (par la théorie) la scénographie et la couleur

Historiographie et héritages

Approches théoriques et critiques des pratiques

Expériences et créations situées

—

Le colloque vise à échanger des approches de recherche et de création relevant d’hypothèses et d’expérimentations, de retours d’expériences ou de résultats de recherche, de connaissances théoriques et pratiques éprouvées, de démarches participatives avec ou pour la société, etc., dans un large éventail de disciplines. Pour participer, nous vous invitons à soumettre un résumé de proposition relatif à l’un des axes plus-haut, ou un résumé multidisciplinaire reliant plusieurs axes ou plusieurs sujets entrant dans la thématique.

Calendrier

Soumission des résumés jusqu’au 18 novembre 2025

Notification d’acceptation du 6 au 10 janvier 2025

Soumission des articles jusqu’au 21 mars 2025

Inscription du 20 janvier au 18 mars 2025



Informations générales

Le colloque international « Scénographies et Couleurs : Arts, Audiovisuel, Cinéma et Design » se tiendra à la Maison de la Recherche de l’Université de Toulouse 2-Jean Jaurès, et à l’ENSAV (École Nationale Supérieure d’Audiovisuel, Toulouse). Les contributions présentées durant le colloque feront l’objet d’une publication digitale dans les actes sous la forme d’article soumis à instructions. Certaines contributions seront également invitées à produire des versions élargies pour un numéro spécial (édition).



Modalités de participation

Les communications auront une durée de vingt à vingt-cinq minutes. Tous les résumés et tous les articles doivent être rédigés en français ou en anglais, langues officielles du colloque et doivent rendre compte de travaux originaux, terminés ou en cours. Les auteurs doivent également indiquer leur préférence entre la présentation d’un poster ou une présentation orale. Les propositions seront transmises par mail à l’adresse cisc25.tlse@gmail.com.

Au moins un auteur de chaque contribution devra s’inscrire pour présenter ce travail et l’inclure dans les actes du colloque. Les frais d’inscription pour les participants présentant une communication s’élèvent à 60€, 30€ pour les doctorants.

Attention ! Les résumés qui ne suivront pas la structure et le format ci-dessous ne seront pas examinés par le comité scientifique :

- Les propositions doivent être envoyées au format Microsoft Word

- Les propositions doivent comprendre : Nom, Prénom, Adresse mail, Affiliation, Titre de la communication, Résumé en français et en anglais, 5 Mots-clés

- Les résumés seront de 500 mots, accompagnés d’une courte bibliographie respectant la norme APA

—

Bibliographie indicative

Aronson, A. (2010). The Future of Scenography. Theatre Design & Technology, (1), pp. 84-87.

Aumont, J. (1994). Introduction à la couleur : des discours aux images. Armand Colin.

Aumont, J. (dir.) (1995). La couleur en cinéma. Mazzotta.

Bauchet, M-C. (2003). La couleur dans le cinéma de Hal Hartley, les sources hollywoodiennes d’un langage chromatique filmique entre rêve et réalité. Mémoire de thèse, Université Toulouse - Jean Jaurès.

Barres, P. (2017, 9 mars). Boîte noire, une « scène d’invention totale ». Entrelacs. http://journals.openedition.org/entrelacs/2082

Brusatin, M. (1986). Histoire des couleurs. Champs flammarion.

Charnay, Y. (2012). La scénographie, une discipline fluide et extensive. Études théâtrales, 2-3 (54-55), pp. 259-263.

Caygill, H. (1998). Walter Benjamin : the Colour of Experience. Routledge.

Dewey, J. (2010). L’art comme expérience. Gallimard.

Escoubas, E. (2011). Spatialisation de l’apparaitre : le volume et le rythme. Projets de paysages, (5).

Gage, J. (2009). La couleur dans l’art. Thames & Hudson.

Graham, K. (2020). Between Material and Perception: Towards an Aesthetics of Scenography. Theatre and Performance Design, (1–2), pp. 9–25.

Halter, K. (2019, 27 septembre). De l’effet des couleurs au cinéma. Cinebulletin 2019. https://cinebulletin.ch/fr_ch/article/wenn-fruhe-schwarzweiss-filme-wieder-farbig-werden

Harraway, D. (2007). Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes. Exils.

Howard, P. (2002). What is scenography ?. Routledge.

Iball, H., Mckinney, J. (2011). Researching scenography. In Research Methods in Theatre and Performance. B. Kershaw & H. Nicholson (eds.), (pp. 111-137), Edinburgh University Press.

Lecerf, G. (2014). Le coloris comme expérience poétique. L’harmattan.

Le Rider, J. (1997). Les couleurs et les mots. PUF.

Martin, J. (2013). Le cinéma en couleurs. Armand Colin.

Merx, S. (2013). The Politics of Scenography: Disrupting the Stage. Performance Research, (3), pp. 54-58.

Morrissey, P., Ruivo, C. (2013). Pour une histoire de la couleur au cinéma : usages et procédés. 1895 : bulletin de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, (71), pp. 9-13.

Mouren, Y. (2012). La couleur au cinéma. CNRS Éditions.

Parker, D. (1972). “Blazing Technicolor”, “Stunning Trucolor”, and “Shocking Eastmancolor”. In The American Film Heritage. T. Shales & K. Brownlow (eds.), Acropolis Books.

Péruchon, V. (2016). Noir, lumière et théâtralité. Presses universitaires du Septentrion.

Pastoureau, M., Simonnet, D. (2014). Le petit livre des couleurs. Points.

Pine, JB., Gilmore, J. (1999). The Experience Economy. Harvard Business Review Press.

Radice, B . (1993). Ettore Sottsass : notes sur la couleur. Abet Edizioni.

Rufford, J. (2018). Scenography and the Political Economy of Design. Norwegian Theatre Academy, Essay Anthology, pp. 1-16.

Ricci, C. (1928). The Art of Scenography. The Art Bulletin, (3), pp. 231–257.

Tournay, A. (2016). La couleur des films. Dictionnaire chromatique du cinéma. Pyramyd Édition.

Yumibe, J. (2016, 01 décembre). L’espace de la couleur comme espace de jeu dans la littérature enfantine, le cinéma des premiers temps et les fééries. 1895. Mille Huit Cent Quatre-vingt-quinze. http://journals.openedition.org/1895/4767

Wittgenstein, L. (1983). Remarques sur les couleurs. T.E.R.





Comité d'organisation

Bérénice BONHOMME (PR, Univ. Bordeaux Montaigne), Céline CAUMON (PR, Univ. Toulouse 2-Jean Jaurès), Olivia DORADO (Docteure, Univ. Toulouse 2-Jean Jaurès), Estelle GUERRY (Docteure, Univ. Toulouse 2 Jean Jaurès / Univ. Toulouse 3-Paul Sabatier).