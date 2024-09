Stéphanie Pahud (dir.), Troubles dans le beau

Le souci du beau déborde du champ de l’esthétique : il irrigue des questionnements citoyens, éthiques, politiques.

Cet essai choral a pour désir de troubler – nos idées arrêtées sur – la beauté ; il nous invite à en faire une expérience plurisensorielle et généreuse, euphorisante et résonnante.

Les différentes voix réunies – artistiques, intimes, scientifiques, subversives – abordent la pluralité des canons de beauté, les enjeux démocratiques du beau, le désir individuel et collectif du beau, le genre du beau, l’insécurité et les blessures liées aux apparences, les pratiques de modification corporelle comme le tatouage ou la chirurgie plastique, les mises en scène littéraires, photographiques, théâtrales et cinématographiques du beau, la beauté de la langue, mais aussi l’esthétique de la laideur et le beau au-delà de l’humain.

Que la beauté se métisse et s’amuse !

Avec la participation de Carole Alkabes, Stefan Ansermet, John Antonakis, Leila Bahsoun, Rébecca Balestra, Olivier Bauer, Ezra Sibyl Benisty, Lukas Beyeler, Margarita Bertholet, Vincent Bossel et Noé Maggetti, Claude Calame, Yasmine Char, Louis de Saussure, Lou Malika Derder, Sabri Derder, Nathalie Dietschy, David Foenkinos, Alexandre Gefen, Elsa Godart, Clarisse Gorokhoff, Stéphane Hirschi, Jiggy Jones, Dominique Kunz Westerhoff, Frédéric Laforge, David Le Breton, Anne Le Draoulec et Marie-Paule Péry-Woodley, Philippe Liotard, Nys Meyer, Véronique Nahoum-Grappe, Bertrand Naivin, Léonore Porchet, Camille Roelens, Claudine Sagaert, Raphaël Sibilla, Christian Surcouf, RafVO et Océane Wannaz.

—

Stéphanie Pahud est linguiste, enseignante et chercheuse en Lettres à l’Université de Lausanne. Ses domaines de spécialité sont les discours (littéraires, politiques, médiatiques), les normes (langagières, de sexe/genre, corporelles) et la didactique du français. Elle est membre de la Délégation suisse à la langue française.