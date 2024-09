Allocation de thèse dans l'unité de recherche Arts/Langages : Transitions et Relations (Université de Pau et des Pays de l'Adour)

Allocation de thèse

Imaginaires contemporains de la sorcière dans les arts visuels hispaniques : transmission et (re)construction des matrimoines régionaux

Université de Pau et des Pays de l'Adour - Unité de recherche Arts/Langages : Transitions et Relations (école doctorale Sciences Sociales et Humanités, spécialité Hispanophone)



Description de la problématique de recherche

Ce projet de thèse prend appui sur les réflexions philosophiques de C. Merchant, S. Federici et A. Puleo selon lesquelles le statut actuel des femmes résulte d’une construction mentale et sociale des XVIe et XVIIe siècles, définissant les femmes comme des sorcières en puissance et légitimant juridiquement des milliers d'exécutions par l’Inquisition. Or, ces dix dernières années ont vu fleurir, de part et d’autre des Pyrénées, des expositions photographiques, des films et des manifestations culturelles qui reprennent ces faits historiques et mettent en tension les femmes dissidentes ou savantes (figures de l’« altérité menaçante ») et un ordre patriarcal répressif.

Cette thèse vise à analyser les ré-élaborations et les ré-activations contemporaines de l’imaginaire des sorcières dans les arts visuels hispaniques ainsi que la complexité de cette figure ou encore son utilisation et/ou sa réhabilitation pour construire un discours écoféministe, féministe et/ou identitaire régional, notamment dans le Nord de l’Espagne. Il s’agira par ailleurs, grâce à une approche multidisciplinaire au carrefour entre cinéma, arts visuels et anthropologie, de dégager les liens et/ou la tension entre l’objet historique, l’évolution des imaginaires, les réinvestissements multiples ou encore la territorialisation de la figure sorcellaire.

Cette thèse étudiera encore la capacité des arts visuels à questionner un héritage culturel dominant pour réhabiliter un « matrimoine » culturel et régional invisibilisé et co-construire un imaginaire résiliant, respectueux des différences, dans un monde contemporain en proie aux féminicides et à de nouvelles formes de « chasse aux sorcières ». Pour compléter l'analyse de la (re)-construction des matrimoines régionaux, une étude de terrain sera menée sur les activités culturelles en lien avec la thématique des sorcières dans les différents territoires identifiés (notamment en Navarre, en Aragon, au Pays basque et aux Canaries) afin de dégager les modalités de médiation culturelle et de transmission de cet héritage culturel féminin.

Thématique / Contexte

Le projet de thèse part du constat de l'apparition récente de nombreuses productions artistiques et actions culturelles autour de la réhabilitation des sorcières dans plusieurs territoires régionaux espagnols. Il s'inscrit dans diverses collaborations avec les partenaires universitaires et associatifs transfrontaliers et dans les lignes de recherche développées par l’alliance européenne UNITA sur le patrimoine et les héritages culturels dans la mesure où il permettra d’explorer la définition des matrimoines régionaux en Espagne.

Résultats attendus

Mise au jour et analyse des imaginaires sorcellaires contemporains et des matrimoines régionaux en Espagne.

Renforcement des liens universitaires et associatifs en transfrontalier. Émergence d'un réseau de recherche et de coopération culturelle transfrontalier.

Profil et compétences recherchées

Candidat.e titulaire d'un master 2 recherche. Sens de l’initiative, capacité à travailler de manière indépendante. Dynamique ayant des compétences reliées à la communication, à la résolution de problèmes ou à la gestion de projet.

Financement

Allocation de thèse du 01-11-2024 au 01-11-2027

Début de la thèse le 1er novembre 2024

Dépôt de candidature