Traduction. Langues. Enseignement (Montpellier)

Traduction − Langues − Enseignement

3-4 avril 2025, Montpellier

EMMA et ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France

Ce colloque a pour objectif de réunir des enseignants et enseignantes de langue et de traduction, des traducteurs et traductrices, des chercheurs, des étudiants et étudiantes en langues et en traduction, des spécialistes de traductologie et sciences de l’éducation, ainsi que toute personne ayant un intérêt pour l’enseignement, les langues et la traduction, afin de réfléchir aux dynamiques créées par les interactions entre ces trois domaines.

La traduction et l’enseignement des langues ont une longue histoire commune, au point que ces deux domaines semblent indissociables. Toutefois, de manière surprenante (au moins au premier abord), on les a qualifiés d’« improbables amants » (Carreres 2006). Comment est- il possible de traduire si l’on n’a pas appris une langue autre que sa langue maternelle ? Et comment apprendre une deuxième langue, dans un contexte scolaire ou non, sans avoir recours, d’une manière ou autre, à la traduction ? En ce qui concerne les processus d’enseignement et d’apprentissage en contexte institutionnel, une question qui a déjà fait l’objet de recherches est la distinction entre traduction en tant qu’objectif final (voir, par exemple, Carreres 2014) et traduction en tant que moyen. Ainsi, Cook (2010) considère que la traduction est une aide précieuse pour l’acquisition des langues étrangères et dans l’évaluation du niveau de langue ; elle permet entre autres aux apprenants et apprenantes de mettre la langue à apprendre en relation avec leur langue maternelle. La dimension culturelle de cette démarche étant fondamentale, la traduction retrouve, encore une fois, son rôle d’intermédiaire et de négociateur.

À partir de ce qui a déjà été accompli (voir, entre autres, Lavault 1985, Danan 1992, Delisle et Lee-Jahnke 1998, Malmkjær 1998 et 2004, Gile 2005, Gambier 2007, Cook 2010, Carreres 2006 et 2014, Leonardi 2010, Koletnik et Frœliger 2019), nous souhaitons poursuivre le dialogue et accueillir des propositions de communications concernant les divers aspects de la relation entre traduction, enseignement et langue(s). Toutes les langues, paires de langues ou périodes historiques rentrent dans le cadre des échanges que nous organisons, et la liste des thématiques que nous proposons ci-dessous n’est pas exhaustive :

l’histoire et la méthodologie de la traduction dans l’enseignement des langues, ainsi que l’histoire et la méthodologie de l’enseignement des langues dans la formation des traducteurs et traductrices ;

l’ingénierie pédagogique et les modalités d’évaluation (université et enseignement secondaire) ;

les approches linguistiques dans l’enseignement de la traduction (par exemple, l’analyse du discours) ;

les évolutions technologiques actuelles, notamment l’IA, et leur impact sur l’enseignement de la traduction et des langues, ainsi que sur l’évaluation ;

les corpus (écrits, audiovisuels, autres) dans l’enseignement des langues et de la traduction ;

le professeur de langue en tant que traducteur, le professeur de traduction en tant qu’enseignant de langue ;

les méthodes d’enseignement de la traduction en fonction des spécificités des langues et des paires de langues ;

l’auto-traduction et l’enseignement des langues ;

le rôle des différents genres et types de textes dans l’enseignement et l’apprentissage des langues et de la traduction ;

multilinguisme / traduction / enseignement.



—

Langues du colloque : français et anglais

Conférenciers pléniers

Rudy Loock, Université de Lille

Kirsten Malmkjær, University of Leicester

Comité scientifique

Georges Bastin, Université de Montréal

Nicolas Froeliger, Université Paris Cité

Adrienn Gulyás, Université nationale de l’administration publique, Budapest

Aïcha Louzir, traductrice et enseignante à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Fransiska Louwagie, University of Aberdeen

Tiffane Levick, Université Toulouse Jean-Jaurès

Elpida Loupaki, Université Aristote de Thessalonique

Anna Matamala, Universitat Autònoma de Barcelona

Elisa Perego, Università degli Studi di Pavia

Organisatrices

Elisa Hatzidaki, ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Catherine Kirkby, ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Adriana Şerban, EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3

—

Veuillez envoyer un résumé de 300 à 350 mots ainsi qu’une notice bio-bibliographique de 100 mots environ à

elisavet.hatzidaki@univ-montp3.fr">elisavet.hatzidaki@univ-montp3.fr avant le 15 novembre 2024.

Réponse : avant le 15 décembre 2024

Frais d’inscription : 90 EUR. Personnes étudiantes : 45 EUR.

—

