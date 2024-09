"Le groupe Madrigall se lance dans le seul-en-scène" (Actualitte.com)

Signalé par Actualitte.com :

Le groupe Madrigall, sous la présidence d'Antoine Gallimard, et le groupe Astérios, dirigé par Olivier Poubelle et spécialisé dans la production de spectacles, ont annoncé une collaboration visant à enrichir l'expérience éditoriale par le prisme de la scène.

"Ce partenariat entre les mondes de l'édition et du spectacle se concrétise à travers le lancement du projet « Une bonne compagnie ». Il vise à initier de nouvelles formes d'interaction entre les auteurs des maisons d'édition de Madrigall, à commencer par Flammarion, et leur public.

Ces rencontres se dérouleront dans divers lieux tels que les théâtres, les centres culturels et les scènes de musique, où les écrivains présenteront leurs œuvres en format « seul-en-scène », assistés par des professionnels de la mise en espace.

Le projet prévoit l'utilisation de supports visuels et sonores enrichissant les lectures, ce qui permettra de transcender le cadre promotionnel traditionnel des ouvrages pour offrir une transmission de savoir, d'expérience et d'émotions de manière plus immersive. Les prestations seront également capturées pour alimenter une chaîne YouTube dédiée ainsi que divers formats vidéo destinés aux réseaux sociaux. […]"

