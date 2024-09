Journée des doctorantes et doctorants de la Société Française d’Études du Seizième Siècle (Paris)

Pour favoriser le dialogue scientifique et interdisciplinaire entre jeunes chercheurs, la Société Française d’Études du Seizième Siècle (SFDES) organise une journée doctorale le vendredi 24 janvier 2025. Les doctorants et doctorantes présenteront leurs sujets de thèse pendant une quinzaine de minutes, en s’attachant notamment aux problèmes méthodologiques et épistémologiques qu’ils soulèvent.

Leurs propositions (une page de texte maximum), accompagnées de leurs coordonnées, année d’inscription en thèse et université, sont à adresser avant le 30 septembre 2024 à isabelle.his@univ-poitiers.fr.

Elles seront soumises à l’appréciation du Conseil d’Administration de la SFDES qui établira le programme de la journée selon des critères de représentativité.

La journée se tiendra à Paris dans un lieu qui sera précisé à l’automne.

Les frais de déplacement pourront être pris en charge.

La SFDES offrira un buffet et des pauses café.