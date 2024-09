Axel Honneth, Le souverain laborieux

Traduit de l'allemand par Frédéric Joly et Pierre Rusch

Un des plus grands défauts de presque toutes les théories de la démocratie consiste à oublier obstinément que les membres de ce Souverain qu’elles invoquent à cor et à cri sont toujours aussi des sujets laborieux.

On s’imagine que les citoyennes et les citoyens se soucient avant tout de prendre part aux débats politiques pour y défendre leurs idées ; mais la réalité sociale est que, jour après jour, la plupart des individus se consacrent à un travail, ce qui — en raison de leur position subalterne, de leur faible rémunération ou du surmenage auquel ils sont exposés — leur interdit en pratique ne serait-ce que de se projeter dans le rôle d’acteurs autonomes de la formation démocratique de la volonté.

Le point aveugle de la théorie de la démocratie est donc une division sociale du travail qui est née sur le sol du capitalisme moderne et qui, en raison de positions très inégalement dotées, détermine qui détient quelles possibilités d’influencer le processus de la formation démocratique de la volonté. Négliger cette sphère est d’autant plus fatal pour une théorie de la démocratie qu’elle perd ainsi de vue l’un des rares leviers qui permettent à l’État démocratique d’agir sur ses propres conditions d’existence : en dehors de l’instruction scolaire, l’État démocratique peut, en agissant sur les conditions de travail, déterminer quels sont les schémas comportementaux bénéfiques, c’est-à-dire coopératifs.

