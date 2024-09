Giacomo Leopardi, Petites Œuvres morales

De l’Europe napoléonienne à la révolution de 1848

L’œuvre de Giacomo Leopardi

Traduit de l'italien par Joël Gayraud.

Présentation de Giorgio Colli.

“Je suis né pour aimer, et j’ai aimé peut-être avec autant d’amour qu’en peut montrer une âme humaine. Aujourd’hui, bien que je ne sois pas encore à l’âge où les passions se glacent, ni même s’attiédissent, je ne rougis pas de dire que je n’aime personne, excepté moi-même, par nécessité naturelle, et encore le moins possible.” Rédigées sous forme de dialogues (entre la mode et la mort, la terre et la lune), de contes philosophiques (Histoire du genre humain), à la limite, parfois, du poème en prose (Éloge des oiseaux), les Petites Œuvres morales, dont la rédaction s’étale de 1824 à 1827, offrent un panorama complet de la gamme stylistique et philosophique de Leopardi.





