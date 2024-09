Vidal Laurent (dir.), Jean Duvignaud, de la Tunisie au Brésil

Entre la Tunisie et le Brésil s’est joué l’ouverture au monde de l’écrivain et intellectuel Jean Duvignaud (1921-2007). Son œuvre-monde où se font écho les voix de la littérature et de la philosophie, du théâtre et de l’anthropologie, de l’histoire et de la sociologie, de la psychanalyse et de la poésie, de la peinture et de l’architecture, met au défi commentateurs et biographes. Bondissant d’une ligne de crête à l’autre, « béant aux choses futures » comme il aimait à le dire avec les mots de Montaigne, il a toujours préféré guetter l’inattendu plutôt que se résoudre à l’étude des certitudes bien rangées des structures. Dans ces lieux de révélation, demeurant pour toujours les pôles magnétiques de sa pensée, Jean Duvignaud a pu donner libre cours à une intuition qui, depuis longtemps, le travaille au corps – celle de la véhémence des pratiques imaginaires.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, élèves, compagnons de route et amis, se sont donnés rendez-vous au Centre Intermondes de La Rochelle qu’il avait contribué à créer en 2003, sous la forme d’une Maison des Humanités afin de donner de nouvelles lectures d’une pensée foisonnante et toujours stimulante lorsqu’il s’agit d’interroger la fête et la subversion, l’anomie et l’insurrection du possible, la création artistique et l’imaginaire.

Avec le soutien de La Rochelle Université.

