Critique, n°927-928 : "SONS. De la musique aux arts sonores"

Au début du XXe siècle, le futuriste Luigi Russolo publiait un manifeste pour « l’art des bruits » : l’introduction du son pur comme élément d’une musique élargie (ou continuée par d’autres moyens), ne date donc pas d’hier. Mais des « sound studies » aux « écologies du » en passant par les pratiques du design, de l’art et de la performance, la référence au « sonore » est devenue proliférante, parfois même assourdissante. Le vaste domaine que désigne ce terme excède la musique, mais aussi bien il la concerne. En l’emportant ailleurs, en interrogeant ses limites, il la force à renouveler ses formes et ses formats.

Pour éclairer cette situation, ce numéro spécial de Critique, coordonné par Élie During et Bastien Gallet, veut explorer d’une part de nouvelles approches pratiques et théoriques et d’autre part de nouvelles espèces de sons, de nouveaux environnements sonores, et leurs répercussions sur les pratiques musicales contemporaines.



Avec des contributions de : Frédéric Bisson, Maxime Boidy, Lambert Dousson, Élie During, Bastien Gallet, Agnès Gayraud, Céline Hervet, Pauline Nadrigny, Frédéric Neyrat, Matthieu Saladin, Peter Szendy, Anne Zeitz.

Et deux entretiens avec : Michael Century et Maud Jacquin ; Julie Ackermann et Guillaume Heuguet.



Texte inédit de Pauline Oliveros.

Sommaire prochainement accessible en ligne via Cairn…