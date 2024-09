Voltaire et la presse (Paris)

Journées Voltaire 2025 – Appel à communications

Voltaire et la presse

Organisées par la Société des Études Voltairiennes et le CELLF

19-20 juin 2025

BnF et Maison de la Recherche, Paris

À un moment où les corpus périodiques du xviiie siècle sont très largement accessibles en ligne, et commencent à pouvoir être exploités efficacement par différents outils liés à l’intelligence artificielle, la Société des Études Voltairiennes souhaite réexaminer les liens entre Voltaire et la presse de son époque. Le mépris de Voltaire pour les journalistes contemporains est bien connu, de même que ses déclarations à l’emporte-pièce sur le peu d’intérêt qu’il accorde aux journaux. Cette posture ne résiste cependant pas à l’examen de sa correspondance, qui atteste au contraire un certain nombre de liens avec les rédacteurs de plusieurs périodiques de son époque. Et encore n’avons-nous sans doute accès qu’à une infime partie de ce qui s’est joué de son vivant, par des liens directs lorsque Voltaire était à Paris, ou par le biais de ses proches (Thiriot, Mme Denis, etc.) qui ont servi de relais. Les Journées Voltaire se proposent donc d’interroger les liens que Voltaire a entretenus avec la presse de son époque de manière extensive, en réexaminant des corpus jusque-là moins accessibles dans les collections.

On souhaiterait en premier lieu que ces liens soient explorés par le biais de la présence même des textes voltairiens dans les périodiques. Quels textes se trouvent publiés ? dans quels journaux ? à quelles dates ? Existe-t-il des traces externes indiquant que Voltaire a été acteur de ces publications, qu’il a pu chercher à solliciter ? Les subit-il au contraire ? Ou bien encore en bénéficie-t-il sans avoir cherché à les favoriser dans le cas de certains périodiques ? Autrement dit, on cherchera à préciser ce que peut recouvrir l’expression de « collaboration médiatique » (D. Droixhe) qui a pu être employée pour désigner ces liens, et qui sont sans doute extrêmement variables d’un périodique à un autre.

On examinera ainsi à nouveaux frais les relations que Voltaire a établies avec les journalistes de son époque, en prêtant aussi une attention particulière au contexte de publication des périodiques (en France ou à l’étranger, avec autorisation ou non, etc.), et aux types de textes mêmes que ces périodiques publient – ou ne publient pas. À côté des imprimés séparés ou des recueils d’œuvres, de quelle nature est l’œuvre voltairienne qu’impriment les différents journaux ? Conserve-t-on par ailleurs des traces de la réception des textes ainsi diffusés, et de la perception qu’en ont eue les contemporains ? On pourra donc aussi chercher à mesurer l’influence possible de la publication de l’œuvre par le biais des périodiques, qui ont eux aussi contribué à sa diffusion.

On pourra enfin considérer la réception critique des œuvres voltairiennes en leur ensemble (contes, ouvrages historiques, scientifiques ou philosophiques, théâtre représenté et/ou édité, etc.) au sein des périodiques, tout en la situant de manière précise par rapport au(x) genre(s) de la critique littéraire qui se met en place au cours du xviiie siècle. Sans se limiter à l’étude des discours idéologiquement situés de tel ou tel journal, et qui ont déjà pu faire l’objet de travaux, l’examen pourra aussi mettre en valeur la place qui est accordée – ou non – à Voltaire au sein de la sphère littéraire relativement aux autres auteurs contemporains, et détailler les modalités pratiques utilisées par la presse à cette fin (comptes rendus critiques rédigés par les journalistes, recueils d’anecdotes, publication de poèmes ou de lettres envoyés par des tiers, etc.).

Les propositions de communication sont à envoyer à myrtille.mericam-bourdet[at]univ-lyon2.fr avant le 30 novembre 2024. Les communications feront l’objet d’une publication dans la Revue Voltaire n° 26 (2026).

Organisateurs : Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lumière Lyon 2) et Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université).

Bibliographie indicative

- Bédarida, Henri, « Voltaire, collaborateur de la Gazette littéraire de l’Europe (1764) », dans Mélanges d’histoire littéraire générale et comparée offerts à Fernand Baldensperger, Paris, Champion, 1930, p. 24-38

- Ben Messaoud, Samy, « Voltaire et la Gazette littéraire de l’Europe, brève illustration du journalisme pamphlétaire », dans P. Bonnet (dir.), Littérature et contestation : pamphlets et polémiques du règne de Louis XIV aux Lumières, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2011, p. 379-396

- Ben Messaoud, Samy, « Voltaire journaliste scientifique », Revue Voltaire, no 13, 2013, p. 281-299

- Droixhe, Daniel, « Voltaire et les débuts du Journal encyclopédique : une collaboration médiatique sous contrôle », dans F. Tilkin (dir.), L’Encyclopédisme au xviiie siècle, Genève, Droz, 2008, p. 95-112

- Ferret, Olivier, « Larvatus prodire : la réception de l’Essai sur les mœurs dans L’Année littéraire », Revue Voltaire, no 5, 2005, p. 195-208

- Ferret, Olivier, et Méricam-Bourdet, Myrtille, « Voltaire-Rousseau : la médiatisation d’une querelle », dans S. Baudry et D. Reynaud (dir.), Nouvelles formes du discours journalistique au xviiie siècle. Lettres au rédacteur, nécrologies, querelles médiatiques, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018, p. 203-231

- Fields, Madeleine, « Voltaire et le Mercure de France », SVEC, no 20, Oxford, Voltaire Foundation, 1962, p. 175-215

- Goggi, Gianluigi, « Grimm et Diderot face à l’œuvre historique de Voltaire (et en particulier à l’Essai sur les mœurs) dans la Correspondance littéraire », Revue Voltaire, no 5, 2005, p. 209-226

- Lenardon, Dante, « Voltaire as seen through the Journal encyclopédique and the Année littéraire », dans Robert L. Walters (dir.), Colloque 76 : Voltaire, London (Ontario), University of Western Ontario, 1983, p. 59-82

- Lizé, Émile, Voltaire, Grimm et la Correspondance littéraire, SVEC, no 180, Oxford, Voltaire Foundation, 1979

- Marx, Jacques, « Une liaison dangereuse au xviiie siècle : Voltaire et Jean Henri Samuel Formey », Neophilologus, no 53-2, 1969, p. 138-146

- Mat-Hasquin, Michèle, « L’image de Voltaire dans les Mémoires secrets », SVEC, no 182, Oxford, Voltaire Foundation, 1979, p. 319-329

- Méricam-Bourdet, Myrtille, Avec approbation et privilège : Voltaire et le Mercure de France », inédit d’HDR, Université Lumière Lyon 2, 2022

- Moureau, François, « L’Agence Voltaire de Ferney et d’ailleurs », dans La Plume et le plomb. Espaces de l’imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières, Paris, PUPS, 2006, p. 445-458

- Niati, Justin S., Voltaire confronte les journalistes : la tolérance et la liberté de la presse à l’épreuve, New York/Bern, P. Lang, 2008

- Pomeau, René, « Prévost et Voltaire », dans L’Abbé Prévost : actes du colloque d’Aix-en-Provence, 20 et 21 décembre 1963, Aix-en-Provence, Ophrys, 1965, p. 23-30

- Rubin-Detlev, Kelsey, « Voltaire and the affair of the bottle conjuror: the authorship of the review of Tristram Shandy in the Gazette littéraire de l’Europe (20 March 1765) », Revue Voltaire, no 12, 2012, p. 285-292

- Sgard, Jean, « Prévost et Voltaire », RHLF, no 64, 1964, p. 545-564

- Sgard, Jean, « Voltaire et la passion du journalisme », dans C. Mervaud et S. Menant (dir.), Le Siècle de Voltaire. Hommage à René Pomeau, Oxford, Voltaire Foundation, 1987, 2 vol., t. 2, p. 847-854

- Sgard, Jean, « Voltaire entre la plume et le plomb », dans G. Ferreyrolles et L. Versini (dir.), Le Livre du monde, le monde des livres : mélanges en l’honneur de François Moureau, Paris, PUPS, 2012, p. 1147-1156

- Strien, Kees van, Voltaire in Holland, 1736-1745, Louvain/Paris/Bristol, Peeters, 2011

- Strien, Kees van, Voltaire in Holland, 1746-1778, Louvain/Paris/Bristol, Peeters, 2016

- Thomson, Ann, « Aspects inconnus du séjour de Voltaire en Prusse », dans P. Brockmeier, R. Desné et J. Voss (dir.), Voltaire und Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung, Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1979, p. 79-89