Appel à contribution Loxias 87, autour des concours 2024-2025

Appel à contribution pour le n° 87 de Loxias, 15 décembre 2024

Autour du programme des concours

Comme chaque année, le numéro de décembre sera consacré aux programmes des concours :

– agrégation de Lettres modernes et classiques : programme de littérature française, littérature comparée, littératures latine et grecque

– concours des CPGE littéraires

– concours des CPGE scientifiques.

Indications pratiques

Les propositions, d’une demi-page maximum, assorties sur la page suivante d’un rapide CV, sont attendues pour le 7 octobre 2024 au plus tard. Les contributions dont le principe aura été retenu sont attendues pour le 15 novembre 2024 au plus tard et devront respecter scrupuleusement les indications aux auteurs figurant sur la page du site de Loxias : https://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/item/3306.

Merci d’adresser les propositions à l’adresse suivante :

Francoise.Salvan-Renucci@univ-cotedazur.fr.

Les doctorants sont informés que l’autorisation écrite de leur directeur/directrice sera nécessaire pour la publication.