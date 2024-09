Tassadit Ycaine, Hervé Sanson (dir.), Relire Feraouan. Entre lucidité, combat et engagement

À l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, les amis d’Awal consacrent un ouvrage collectif à une figure capitale de la littérature algérienne de langue française, Mouloud Feraoun, assassiné en 1962. Les dix contributions critiques ici rassemblées, auxquelles s’adjoignent trois textes d’hommage de pairs (Tahar Bekri, Samira Negrouche, Habib Tengour) appréhendent un corpus essentiel, selon différents angles d’approche et différentes grilles d’interprétation. La poétique, la génétique des textes, l’archivistique, les ressources de la discipline historique, la didactique, les gender studies, les cultural studies sont ici autant de clefs pour pénétrer une œuvre dont la dimension scripturale, esthétique, n’a pas encore suffisamment été soulignée.

L’homme aux convictions humanistes fortes n’est pas en reste : tant l’instituteur, le pédagogue, que le témoin, faisant le lien entre les Algériens et les Français devenus des ennemis en temps de guerre de libération, sont revisités selon de nouveaux documents (rapports administratifs, écrits personnels) et livrent au lecteur une personnalité infiniment plus riche et complexe que ce que l’on a bien voulu faire croire.

Cet ouvrage permet de mesurer combien l’homme honnête et droit que fut Feraoun, ne tergiversa jamais avec ses principes et demeura, jusqu’à sa disparition prématurée, non seulement un grand écrivain, mais aussi un homme de conviction à l'engagement sans faille. Un intellectuel...

Ont contribué à cet ouvrage : Zineb ALI-BENALI - Salah AMEZIANE - Guy BASSET -Tahar BEKRI - Jeremy BESCHON - Denise BRAHIMI - Domenico CANCIANI - Jean-Pierre FAGUER - Nicholas HARRISON - Inès KREMER - Samira NEGROUCHE - Karolina RESZTAK - Emmanuel SACRISTE - Habib TENGOUR.

Tassadit YACINE directrice d’études à l’EHESS, membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France, est membre de l'Académie Ambrosienne (Italie).

Hervé SANSON, docteur en littérature française, spécialiste des littératures francophones du Maghreb, est membre associé à l’ITEM (CNRS).

