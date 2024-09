Odile Richard, Jean de La Fontaine. Approches poétiques de la Relation d'un voyage de Paris en Limousin (1663)

Le 23 août 1663, Jean de La Fontaine accompagne Jacques Jannart, oncle de sa femme et substitut de Fouquet, dans son voyage d'exil à Limoges, où ce disgracié se morfondra trois ans. De retour à Paris dès le mois de janvier suivant, La Fontaine nous laisse six lettres à sa femme relatant ce bref périple estival de quinze jours dont manque hélas l'arrivée à Limoges, rédigées en un gracieux prosimètre (prose semée de vers)." Premier monument de la littérature touristique ", comme l'écrit l'abbé Caudal dans une des premières éditions savantes du texte (1966), ce récit primesautier de ville en ville (Clamart, Orléans, Blois, Richelieu, Poitiers, Bellac…) suit il est vrai un itinéraire peu conventionnel. Mystérieux dans son projet poétique, il évoque un La Fontaine jeune s'essayant à plusieurs armes, mais gourmand déjà d'une vie simple et sensuelle. Insuffisamment connu et mal identifié, ce texte séduit, un siècle plus tard, de grands connaisseurs de l'art épistolaire: le 8 juillet 1742, le président Hénault (1685-1770) écrit à la célèbre Mme Du Deffand: " Ce qui m'a diverti, c'est la Relation d'un voyage à Limoges écrite par Saint-Aulaire, en forme de lettres, en 1663, c'est-à-dire, il y a 79 ans. Je vous assure qu'il y a de jolies choses ". Sans le savoir, le président parle de La Fontaine.Nous aimerions, quant à nous, donner aux lecteurs quelques clés fournies par la récente édition de Damien Fortin (2019), avec l'aide de quelques autres amateurs éclairés qui ont refait, pour l'occasion, le voyage de Limoges.

Sommaire :