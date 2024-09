Bilan final du projet ERC PerformArt (2016-2022)

De 2016 à 2022, Anne-Madeleine Goulet a dirigé le projet PerformArt (Consolidator Grant de l’ERC, 2016-2022), hébergé au CESR de Tours (CNRS) et à l’École française de Rome.

Coordonné par Michela Berti, il était composé d’une équipe de vingt-quatre chercheurs, travaillant dans huit pays d’Europe, de quatre archivistes, d’un informaticien et de deux administrateurs (https://performart-roma.eu/it/ricercatori/), avec l'ambition d’écrire une histoire des arts du spectacle à Rome entre 1644 et 1740 à partir des archives des grandes familles aristocratiques: celles des Aldobrandini, Borghèse, Caetani, Chigi, Colonna, Lante della Rovere, Orsini, Ottoboni, Pamphilj, Ruspoli et Vaini. Des documents ont également été tirés d’autres archives romaines telles que les archives du Collegio Nazareno, de l’Académie de l’Arcadie et de l’Ordre souverain de Malte, ainsi que de celles détenues par diverses institutions européennes, notamment la Biblioteca da Ajuda et l’Arquivo Nacional da Torre do Tombo à Lisbonne, les Archives diplomatiques de La Courneuve, la Biblioteca Nacional de España à Madrid, la Biblioteca Capitular et Archivo de la Casa ducal de Medinaceli à Tolède, la Sächsische Landesbibliothek et la Staats- und Universitätsbibliothek de Dresde, la Bayerische Staatsbibliothek de Munich et la Musiksammlung de la Österreichische Nationalbibliothek de Vienne.

Au terme du programme, l'équipe a livré à la communauté scientifique cet ensemble de réalisations :

– la mise en ligne d’une base de données, qui s’accompagne d’un thésaurus (https://performart.huma-num.fr). Elle contient toutes les informations que nous avons pu rassembler au cours de notre enquête dans les archives: 5891 fiches sur des documents dʼarchives inédits, 7807 fiches prosopographiques, 1604 fiches décrivant des œuvres et 2476 fiches répertoriant des événements-spectacles. Elle contient aussi la description de 279 objets, de 225 documents iconographiques, de 261 collectivités et de 1229 lieux. Le thésaurus, réalisé sous la direction de Michela Berti et de Manuela Grillo, compte 2286 entrées: nos descripteurs liés à l’histoire des arts du spectacle ont été versés dans le Nuovo Soggettario de la Bibliothèque Nationale de Florence (thésaurus national italien).

– la publication d’un ouvrage multilingue à l’École française de Rome, que j’ai co-édité avec José María Domínguez (Complutense, Madrid) et Élodie Oriol (Paris 8) autour du concept de «performance». Dédié à la mémoire de Christian Biet, qui avait activement participé à un atelier préparatoire, le livre s’intitule Spectacles et performances artistiques à Rome (1644-1740). Une analyse historique à partir des archives familiales de l’aristocratie (584 p.). Il est disponible sur Open Edition (https://books.openedition.org/efr/16344?lang=fr).

– la publication d’un deuxième livre, chez Brepols (coll. Epitome musical), co-édité avec Michela Berti: Noble Magnificence. Culture of the Performing Arts in Rome 1644-1740. Cet ouvrage en anglais, en format papier et en Open Access sur internet (https://www.brepols.net/products/IS-9782503613123-1), vient tout juste de paraître (619 p.). Parmi ses apports, j’aimerais souligner l’importance du croisement entre histoire des cours, histoire économique et histoire des spectacles.

– un CD, «L’Ombra di Solimano», cantates pour voix de basse et basse continue de Bernardo Pasquini (https://www.brilliantclassics.com/articles/p/pasquini-lombra-di-solimano-cantatas-for-bass-and-continuo/), pour Brilliant Classics 95293 (2022), interprétées par des membres de la Capella Tiberina, dont la claveciniste, Alexandra Nigito, était membre de l’équipe PerformArt. Alexandra jouait sur un clavecin construit par Mattia de Gand à Rome, vers 1685, qui venait d’être restauré et qui est conservé au Museo Santa Caterina de Trévise. Pour une présentation de la dimension de recherche-création de notre projet, voir ici: https://coulissesefe.hypotheses.org/445

– un CD de madrigaux d’Ercole Bernabei (https://www.unik-access.com/fr/label-enphases/label-de-musique-catalogue-enphases/ercole-bernabei-concerto-madrigalesco-faenza-marco-horvat): le «Concerto madrigalesco a tre voci diversi», interprété par l’ensemble Faenza, dirigé par Marco Horvat, pour EnPhases ENP010 (2023). La musique imprimée qui a servi de support à cet enregistrement a été retrouvée au cours de mon enquête dans les archives Orsini: ces madrigaux furent dédiés en 1669 à Flavio Orsini, duc de Bracciano. Teaser ici: https://www.youtube.com/watch?v=Kcg-8lDLvY8

– en 2022, Gloria Giordano, professeure à l’Accademia nazionale di danza de Rome, a soutenu à l’université de Tours (sous la direction d'Anne-Madeleine Goulet et Alessandro Pontremoli, prof. à l’université de Turin) une thèse intitulée Danser dans la Rome aristocratique du XVIIe et du début du XVIIIe siècle: techniques et styles à partir de la documentation du Séminaire Romain et des archives familiales. Ce travail est en cours de publication chez Garnier (coll. «Lire le XVIIe siècle», série «Musique et littérature»).