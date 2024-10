Parce qu’il a pour fonction principale d’amener un texte vers un lectorat, l’éditeur se tient dans un constant mais instable équilibre entre politique de l’offre et politique de la demande, entre audace et opportunisme, entre la création et son commerce. Dans quelle histoire s’inscrit l’activité de l’éditeur ? Quels types de discours tient-il sur son métier ? Comment cette figure nourrit-elle l’imaginaire social ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le nouvel essai d'Anthony Glinoer, Être éditeur. Histoire, discours, imaginaires (L'Échappée), qui mobilise un vaste corpus de mémoires, de romans, d’ouvrages savants, de films et d’entretiens pour faire émerger, l’être éditeur, tant dans ses pratiques que dans ses discours et dans les représentations qui les entourent, entre diabolisation et célébration.

Paraît dans le même temps le récit de Sandro Ferri, L'éditeur présomptueux (Gallimard). Octobre 1979, Sandro Ferri et Sandra Ozzola montent un par un, dans leur studio du quartier romain de Montesacro, les paquets contenant les deux premiers titres publiés par leur maison d’édition E/O. Les années passent et l’entreprise se développe, non sans grandes difficultés, jusqu’à devenir l’une des plus lucratives du marché italien après les succès de Muriel Barbery, Elena Ferrante et bien d’autres. Au récit des temps forts de cette maison indépendante, qui a évolué en véritable success story, se mêle une réflexion personnelle sur le métier d’éditeur. Fabula vous propose de découvrir un extrait…

Ce n'est pas ou plus le même métier (car les éditeurs ont longtemps été éditeurs sous le nom de… "libraires") : Olivier Deloignon publie Une histoire de l'imprimerie, et de la chose imprimée (La Fabrique). Antithèse de l’artillerie pour Rabelais, l'imprimerie a été de longue date accusée de pervertir les âmes et de propager les idées séditieuses… Et, entre les "gens du livre" qui maîtrisent la technique et les lecteurs toujours plus nombreux, se dressent les pouvoirs religieux et politiques, soucieux de ce qui s’imprime et surtout de ce qu’ils ne souhaitent pas voir imprimé. Fabula vous invite à parcourir la table des matières de l'ouvrage et à lire les premières pages…