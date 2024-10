Anthony Glinoer, Être éditeur. Histoire, discours, imaginaires

Personnage au statut fragile mais privilégié parmi le « peuple du livre », l’éditeur occupe un rôle clé dans la production du livre, qu’exprime la mention de son nom sur les couvertures. Parce qu’il a pour fonction principale d’amener un texte vers un lectorat, l’éditeur se tient dans un constant mais instable équilibre entre politique de l’offre et politique de la demande, entre audace et opportunisme, entre la création et son commerce. Dans quelle histoire s’inscrit l’activité de l’éditeur ? Quels types de discours tient-il sur son métier ? Comment cette figure nourrit-elle l’imaginaire social ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans ces pages.

Si l’édition française a fait l’objet de nombreuses publications, Anthony Glinoer réalise la première synthèse entièrement consacrée à la figure de l’éditeur, à la croisée de l’histoire du livre, de la sociologie des pratiques culturelles et des études littéraires. Un vaste corpus de mémoires, de romans, d’ouvrages savants, de films et d’entretiens a été mobilisé pour faire émerger, de manière vivante et illustrée, l’être éditeur, tant dans ses pratiques que dans ses discours et dans les représentations qui les entourent, entre diabolisation et célébration.

Anthony Glinoer est sociologue du littéraire et historien de l’édition à l’université de Sherbrooke, au Québec. Il dirige la revue en libre accès Mémoires du livre / Studies in Book Culture. On lui doit notamment Naissance de l’éditeur (avec Pascal Durand, Les Impressions nouvelles, 2005), L’Âge des cénacles (avec Vincent Laisney, Fayard, 2013) et La Bohème. Une figure de l’imaginaire social (Presses de l’université de Montréal, 2018).