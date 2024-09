Sandro Ferri, L'éditeur présomptueux

Octobre 1979, Sandro Ferri et Sandra Ozzola montent un par un, dans leur studio du quartier romain de Montesacro, les paquets contenant les deux premiers titres publiés par leur maison d’édition E/O. Les années passent et l’entreprise se développe, non sans grandes difficultés, jusqu’à devenir l’une des plus lucratives du marché italien après les succès de Muriel Barbery, Elena Ferrante et bien d’autres. Au récit des temps forts de cette maison indépendante, qui a évolué en véritable success story, se mêle une réflexion personnelle sur le métier d’éditeur.

D’un ton franc et direct, sans souci du politiquement correct, Sandro Ferri ausculte les dynamiques du milieu littéraire dans un propos qui s’étend au-delà des frontières. En dressant une radiographie des maux actuels qui rongent le monde éditorial, il pointe la standardisation des livres, un conformisme diffus. Mais il le fait en défendant un idéal, celui de l’« éditeur-sujet », fort de sa subjectivité. À travers de nombreuses anecdotes et des exemples vécus, il donne chair et sensibilité à son analyse et livre de très belles évocations d’écrivains, dans un ouvrage qui témoigne d’une foi indéfectible en la littérature. À paraître