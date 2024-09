Revue de Littérature Comparée, 2024 n°1 varia et n°2 : "Littératures extra-européennes et littérature comparée. Une réflexion critique" (coord. Elise Duclos & Claudine Le Blanc)

Revue de Littérature Comparée, 2024/1 numéro varia et 2024/2 numéro thématique :

« Littératures extra-européennes » et littérature comparée. Une réflexion critique,

coord. Elise Duclos et Claudine Le Blanc

Fondée en 1921 par Fernand Baldensperger et Paul Hazard, actuellement dirigée par Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux et Anne Teulade, la Revue de Littérature Comparée, rédigée en français et en anglais, est une revue à comité de lecture qui a une vaste diffusion internationale. Consacrée aux études comparatistes sur les littératures de l'Europe et du monde, elle en propose des approches historiques, théoriques ou méthodologiques. Trimestrielle, elle fait alterner deux numéros thématiques confiés à un rédacteur en chef, et deux numéros qui accueillent des articles traitant de sujets variés.

Secrétariat de la revue : Cécile Brochard et Marie Mossé.

—

Sommaire 2024/1 numéro varia

Articles

Vincenzo Reina Li Crapi, La lamentation funèbre et les origines des spectacles tragiques

Manuela Mohr, Le voyage spatial au théâtre de marionnettes en France et en Allemagne, XIXe-XXIe siècles

Thomas Emmrich, Towards an Ethics of Philology

Éric Fougère, Trois romans de la persécution : La Plaisanterie de Kundera, La Tache de Roth et Disgrâce de Coetzee

Étude critique

Daniel-Henri Pageaux, Littérature française, littérature comparée, littérature générale

Hommages

Jean Bessière, Eva Kushner : son internationalisme et son approche de la littérature comparée

Francis Claudon, Eva Kushner. Hommage

—

SOMMAIRE 2024/2

« Littératures extra-européennes » et littérature comparée. Une réflexion critique,

numéro thématique coordonné par Elise Duclos et Claudine Le Blanc

Introduction par Élise Duclos et Claudine Le Blanc

Reconfigurations du monde : histoires de langues et intertextualités

Émilie Picherot, La place de l’arabe en Europe occidentale au xvie siècle, fondement d’un humanisme total

Tristan Mauffrey, « Nous sommes tous extra-européens » : enseigner et comparer les littératures anciennes d’où qu’elles viennent (Grèce, Rome, Chine, Japon)

Alice Chaudemanche, Quelle littérature wolof comparer ? « Extra-européen » ? Identités complexes et corpus connectés

Louis Watier, Chansons mexicaines, poésie européenne

Cécile Gauthier, Europe, Asie ou… Afrique ? Pouchkine poète national, ou la généalogie rêvée de la littérature russe

Tina Harpin, Littérature française, francophone et/ou extra-européenne ? Le cas René Maran

Comparatismes intra-extra-européens : étudier le pluriel de la modernité

Cécile Brochard, Franchir les distances : l’émergence des littératures (en langues) autochtones dans l’enseignement et la recherche comparatistes

Claire Placial, Lire l’intertexte biblique dans les littératures israélienne et palestinienne

Cyril Vettorato, Modernismes et modernité dans les espaces extra-européens : pour un pluralisme de la singularité

Élise Duclos, Construire un corpus comparatiste extra-européen : un essai (Les Carnets du sous-sol de Fédor Dostoïevski, La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat, Vatandas de Tahsin Yücel, La Clef de Junichirô Tanizaki).