Transformation (Women in French UK–Ireland Conference 2025, Leeds)

Women in French UK–Ireland Conference 2025

Organizers: Dr Jasmine Cooper (Cambridge) & Dr Adina Stroia (University of Leeds)

Dates: 30th May 2025 –1st June 2025

Place: Hinsley Hall, Leeds, UK

APPEL À CONTRIBUTIONS

TRANSFORMATION



Trans. traverser, dépasser, parcourir

Formation. forme, processus, préparation/instruction, se mettre en rang.



Traverser, dépasser ou parcourir des formes, des processus, des devenirs, des configurations, des compositions, des dispositions.

être orienté.e.s autrement/différemment. être défait.e.s et refait.e.s.



Un thème et une praxis.

Le pouvoir générateur de la transformation s’apparente à l’idée de créativité: un processus alchimique de transmutation d’une « chose » (que ce soit une substance, une idée, un corps, une forme, un genre, un texte, une matière, une approche, une structure) en quelque chose d’autre. Les artistes (au sens large) françaises ou francophones ont souvent été à l’avant-garde des innovations artistiques transformatrices. De l’inscription du corps (féminin) à la délimitation du désir ; de l’(auto)expérimentation au défi des conventions (et attentes) génériques, les œuvres d’expression féminine ont à la fois thématisé et promulgué la transformation pendant des siècles.

Si, depuis longtemps, la perturbation et la transformation des normes de genre ont été au cœur de la lutte féministe, nous nous trouvons dans un moment où l'idée même de genre est en train de se transformer. La fluidité du genre n'est en aucun cas un phénomène nouveau, mais les théories queer et trans des trois dernières décennies continuent de transformer les conceptualisations (historiques) du genre.

Si la transformation implique une relation mobile et dialectique à soi, à l’autre, au monde et aux structures, comment ces relations sont-elles re/négociées, reformées ou déformées, rééquilibrées ou déséquilibrées dans les textes, les théories, les arts et les pédagogies ? Comment les récits et les formes expérimentaux, ou l’expérimentation des limites, du/des genre(s) ou des frontières permettre de dépasser et réécrire les désignations de l'abjection (racialisée, genrée, queer, crip/handicapée, classée) ?

La transformation en tant que prise en conscience s’est révélée dans des luttes et campagnes pour le changement et la liberté. Néanmoins, à différents tournants ou moments charnières de l'histoire, une profonde ambivalence s'est manifestée quant à la nécessité de protéger, de réformer ou de transformer (abolir) complètement certaines structures. En effet, la transformation nous rappelle, ou insiste sur, l’horizon commun d’écologies instables et en constante évolution qui s’offre à nous. Qu’elle soit sociopolitique, naturelle ou personnelle, la transformation nécessite de l’énergie. La transformation est un travail.

Du transnational au transhistorique ; de la théorie du transhumain à la théorie transgenre ; du transfert à la traduction, nous encourageons la prise en compte des tensions, des frictions, de la mobilité et du potentiel créatif inhérents aux processus de transformation. Nous nous intéressons également au potentiel de l’espoir, voire de l’utopie, de la transformation : à savoir, comment la transformation en tant que thème et praxis peut-elle nous rappeler que nous méritons tous (humains, animaux, minéraux) un meilleur sort (Muñoz) ?

Nous encourageons particulièrement les séances et/ou les articles qui rassemblent différentes analyses (transdisciplinaires, transhistoriques, transculturelles, transnationales) du thème et des praxis de la transformation dans les cultures et contextes français et francophones, concernant ou par les femmes (compris inclusivement), à travers la littérature, le cinéma, les arts visuels, la philosophie, la théorie critique, les pédagogies et plus encore. Les propositions des activistes et des praticiens sont également les bienvenues.

Le projet ‘Un Livre, un WIF’, qui date de 2017, vise à encourager la collaboration internationale entre les membres de WIF Amérique du Nord et de WIF au Royaume-Uni et en Irlande lors de nos deux colloques respectifs. Nous espérons attirer l’attention critique sur le travail des écrivaines moins connues, en France ou dans le monde francophone. Pour ce colloque, il s’agira de l’écrivaine Rajae Benchemsi et de son livre Lumière d'exil, Édition Sabine (2003). Les propositions de communications ou de séances qui traitent de cette écrivaine ou de son travail sont les bienvenues.



Nous vous invitons à nous envoyer des propositions de communications ou de séances, pour des communications de 20 minutes, en anglais ou en français. Les communications ne doivent pas durer plus de 20 minutes.



Pour des propositions des communication, veuillez envoyer :

Un titre et un résumé (300 mots max).

Une brève biographie (100 mots max).



Pour des séances (comprenant 3 propositions des communications), veuillez envoyer :

Une brève justification de la séance (50–100 mots).

Un titre et un résumé (300 mots max) pour chaque communication.

Une brève biographie (100 mots max) pour chaque contributeur.rice.



Veuillez noter que l’adhésion à Women in French UK-Ireland est requise pour pouvoir présenter une communication lors du colloque. Pour devenir membre, inscrivez-vous surhttps://wifukireland.com/membership/



Veuillez envoyer les résumés etc., ainsi que toute question, aux organisatrices de la conférence avant le 30 septembre 2024 : wifukire.conference@gmail.com

CALL FOR PAPERS



TRANSFORMATION



Trans. To move across, beyond, through.

Formation. Shape, process, training, getting in line.



To move across, beyond and through forms, shapes, processes, becomings, configurations, arrangements, patterns.

To be oriented differently. To be undone and remade.



A theme and praxis.

The generative pull of transformation might be likened to creativity: an alchemical process of the transmutation of one ‘thing’ (substance, idea, body, form, genre, text, medium, approach, frame) into another. French and Francophone women artists (broadly understood) have often been at the forefront of transformative creative practices. From inscribing the (female) body to delimiting desire; from (self-)experimentation to defying generic conventions and expectations, transformation has been both thematised and enacted by women artists for centuries. While the disruption and transformation of normative gendered expectations have long been a central concern for feminists, the very idea of gender itself is transforming. Gender fluidity is by no means a new phenomenon, but the queer and trans theories of the last three decades continue to transform (historic) conceptualisations of gender. If transformation implies a mobile and dialectical relationship to self, other, world and structures, how are these relationships re-negotiated, re/ or de/formed, re/ or un/balanced across texts, theory, the arts, pedagogies? How might experimentations with narratives and forms, with limits, genre(s), gender and borders, past and present, lean into metamorphosis to overwrite designations of fixity, abjection or pathologisation (racialised, gendered, queer, crip, classed)?

Transformation as a reckoning has been seen in struggles and campaigns for change and freedom. Nonetheless, at different turning points or flashpoints in history, there has been a profound ambivalence about whether to protect, reform or transform (abolish) certain structures completely. Indeed, transformation is a reminder of a shared horizon of unstable, ever-changing ecologies. Whether it be socio-political, natural or personal, transformation requires energy. Transformation is labour.

From the transnational to the transhistorical; the transhuman to trans theory; from transference to translation, we encourage a grappling with the tension, friction, mobility and roiling creative potential inherent to processes of transformation. We are also interested in the hopeful, even utopian potential of transformation: namely, how can transformation as theme and praxis be a reminder that we all (human, animal, mineral) deserve better (Muñoz)?

***



We strongly encourage panels and/or papers which draw together different approaches (transdisciplinary, transhistorical, transcultural, transnational) to the theme and praxes of transformation in French and Francophone cultures and contexts pertaining to or by women (understood inclusively) across literature, film, the visual arts, philosophy, critical theory, pedagogies and beyond. We also welcome proposals from activists and practitioners.



In partnership with our colleagues in WiF North America, WiF UK–Ireland is furthering the One WiF, One Book project that began in 2017. The aim of this initiative is to help promote critical interest in less known French and francophone women writers and thus to increase the readership of their corpus. The author for the 2025 conference is Rajae Benchemsi and the text is Marrakech, Lumiere d’exil, Édition Sabine (2003).Proposals for papers or a panel on Rajae Benchemsi are welcomed.



Proposals are invited for both individual papers and fully conceived panels. Proposals can be in English or in French. Papers should not last longer than 20 minutes.



For individual proposals, please submit:

Title & abstract (300 words max).

A short academic bio (100 words max).



For panel proposals (comprising 3 papers), please submit:

A short rationale for the panel (50–100 words).

Title & abstract (300 words max) for each paper.

A short academic bio (100 words max) for each contributor.



Please note that you will need to be a member of Women in French UK-Ireland to present at the conference. To become a member, please go tohttps://wifukireland.com/membership/



Proposals, along with any queries, should be sent to wifukire.conference@gmail.com by 30 September 2024.