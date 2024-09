Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub (dir.), L’amitié dans la littérature de voyage. Usages et représentations (XVIIIe-XXe siècle)

Si le voyage est souvent associé aux idées de rupture avec le familier et de solitude, les amis y jouent néanmoins un rôle majeur, qu’il s’agisse de ceux que l’on laisse derrière soi mais à qui l’on écrit, de ceux avec qui l’on voyage, ou de ceux que l’on se fait lors du voyage. Autant d’amitiés qui informent l’écriture du voyage.

Ce qui est au cœur de cet ouvrage, c’est donc les relations que noue le voyageur avec une altérité spatiale autant que culturelle, et la façon dont il tente d’apprivoiser l’ailleurs, soit en le décrivant à des familiers, soit en se faisant des amis loin de chez lui.

Explorant un corpus à cheval sur les XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ce livre conjugue démarche historique et approche littéraire des textes viatiques, dont il étudie la facture poétique pour mieux analyser comment l’amitié en voyage se construit dans et par l’écriture – que l’écrivain-voyageur signe seul son texte, ou que le récit du voyage se compose à plusieurs voix, quand écrivains et artistes décident de voyager de concert et de témoigner ensemble de leurs aventures.

Nicolas Bourguinat est professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Strasbourg. Il a édité le Voyage italien de Bernard Potocki et le Voyage de noces de Sophie Johanet, publié un essai sur les Voyages et séjours de femmes en Italie, 1770-1870, et dirigé de nombreux volumes sur la littérature de voyage.

Nikol Dziub est chercheuse postdoctorale à l’université de Bâle. Elle a publié un essai sur les Voyages en Andalousie au XIXe siècle et dirigé plusieurs volumes sur la littérature de voyage ainsi que sur l’amitié et l’inimitié dans les correspondances d’écrivains.

—

Sommaire

L’amitié viatique. Introduction

Nicolas Bourguinat, Université de Strasbourg

Nikol Dziub, Université de Haute-Alsace

Première partie. L’amitié comme viatique

Voyager entre amis, écrire à ses amis, construire de nouvelles amitiés : les formes de l’amitié en voyage dans l’Italie au XVIIIe siècle

Gilles Bertrand, Université Grenoble Alpes

L’amitié à l’épreuve dans la lettre de relation : les Lettres familières du Président de Brosses

Marianne Charrier-Vozel, Université de Rennes 1

En solo ou en duo ? Michel Vieuchange, Jean Vieuchange et leur (?) voyage à Smara

Małgorzata Sokołowicz, Université de Varsovie

Damien : une solitude à trois sous les hautes latitudes australes

Nicolas Bourguinat, Université de Strasbourg

Le dernier voyage de Peter Noll et Max Frisch (avril 1982)

Régine Battiston, Université de Haute-Alsace

Partie II. L’écriture viatique à plusieurs

L’amitié à l’épreuve du voyage. Flaubert et Du Camp en Égypte

Sarga Moussa, CNRS

Louis Bouilhet : l’ami sédentaire, l’ami prodigieux du voyageur Flaubert

Thierry Poyet, Université Clermont Auvergne

Lawrence Durrell et Henry Miller à Corfou. Deux regards complémentaires sur l’esprit grec

Georges A. Bertrand, École du Louvre

L’équipage ou les solides amitiés du bord. Ella Maillart, Hermine de Saussure, Marthe Oulié et les autres

Odile Gannier, Université Côte d’Azur

Partie III. La création viatique intermédiale

Sur les chemins du pittoresque. Le voyage pédestre de Christian Friedrich Mylius et Rudolf Huber dans le sud de la France en 1812

Aude Therstappen, Université de Strasbourg

Le peintre et le géographe : Jules Laurens et Xavier Hommaire de Hell en Turquie et en Perse (1846-1848)

Christine Peltre, Université de Strasbourg

Les voyages pédestres de tandems écrivain-peintre en Allemagne entre 1750 et 1850

Arlette Kosch, Université Paris Sorbonne

Aus Indien de Hermann Hesse : du voyage désenchanté à l’expression artistique amicale

Carole Martin, Université de Haute-Alsace

Partie IV. Politiques du voyage à plusieurs

L’ambivalence de l’amitié dans l’écriture des Russian Journals and Letters (1803-1808) par les sœurs Wilmot

Stéphanie Gourdon, Université Lumière Lyon 2

Ce que le voyage nous dit de l’amitié dans les romans d’Émigration de la Révolution française

Michèle Bokobza Kahan, Université de Tel-Aviv

« Six paires d’yeux et d’oreilles » : Gide et ses amis en URSS

Nikol Dziub, Université de Haute-Alsace

Barthes, Sollers, Kristeva : l’amitié et leur voyage en Chine (1974)

Qingya Meng, Université des études étrangères du Guangdong

Réflexions conclusives

Ce que le voyage fait à l’amitié, et réciproquement

Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub

Égalité, complémentarité, diversité

Sylvain Venayre